與日本石川淵源深厚 南市今發起送愛到石川捐款活動

南市送愛到日本石川縣地震捐款圖卡。（圖由南市社會局提供）

2024/01/26 14:36

〔記者蔡文居／台南報導〕今年元旦強震重創日本能登半島，為感念0206大地震時，日本各界對台南的關懷與鼓勵，台南市長黃偉哲與議長邱莉莉除慨捐1個月薪水外，今天共同發起「送愛到日本石川縣捐款活動」，希望能號召更多力量、提供災區實質的協助，加速受創地區災後重建的工作。

黃偉哲表示，石川縣金澤市與台南淵源相當深厚，且台南市與石川加賀市結為友好城市已邁入第10年，互動關係非常密切。此時正是我們發揮國際大愛的時刻，邀請市民共同響應捐款活動。

邱莉莉表示，台南市議會先後分別與石川縣議會及金澤市議會簽訂友好交流協定，雙方互動交流密切。這次府會首長帶頭捐出1月薪資，也號召更多人加入捐款行列。

南市社會局表示，由於許多熱心市民詢問捐款事宜，而共同發起「送愛到石川」行動，此次賑災捐款期間自今天（26日）上午8點起至2月7日晚上11點59分止。社會局將於「捐助日本石川縣震災」小額捐款時間結束後，公布捐款代收總金額並將款項匯撥至日本石川縣政府指定的捐款帳戶。

此次捐款專戶「臺南市政府社會局社會救助金專戶」、帳號：0090-4506-5055，捐款銀行：臺灣銀行台南分行。社會局提醒捐款人匯款時請指定「捐助日本石川縣震災」並註明捐款人姓名、電話及地址等資訊，以寄發收據。捐款專線請洽06-2995686。

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