6萬人次捕獲「野生鯨魚空中遊」 快來台南衝一波

「臺南跨視紀400科藝之旅」讓民眾觀賞大鯨魚在城市悠遊，大人小孩都大呼驚奇有趣。 （記者洪瑞琴攝）

2024/01/26 10:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南跨視紀400科藝之旅」開幕以來，吸引眾多民眾攜家帶眷前往參觀體驗，捕獲「野生鯨魚空中游」，還有運用AI人工智慧扮海盜、將軍角色穿越時空故事，目前累計參觀人潮已突破6萬人次，活動即將於2月4日閉幕，民眾快來台南衝一波，到河樂廣場享受「百年來首次」的科技趣味！

「台南跨視紀400科藝之旅」最佳體驗攻略，到河樂廣場可先到「古都大富翁3D地景藝術」拍照打卡，欣賞古都地景的立體擬真效果，接著前往「AI 角色扮演穿越秀」體驗生成式AI運算，換角色做做看的樂趣。

前往「飛越時空AI沉浸式體驗」，從過去、現在到未來看見台南城市的演變，以及運用AI運算民眾姓名寫成的詩及民眾提供的影像融入展演內容，形成全民共創、屬於「臺南400」的回憶畫面。最後坐在溫暖的冬陽下，觀賞台南首次展演的「裸視3D巨鯨遨遊」以及打開「AR發現鯨奇」APP，隨處捕捉空中悠遊的鯨魚。

台南市長黃偉哲說，今年適逢「臺南400」，規劃全年度系列活動，由結合智慧科技與在地人文特色的「臺南跨視紀400科藝之旅」打頭陣，自1月25日開幕以來廣受好評，尤其是「AR發現鯨奇」讓民眾觀賞大鯨魚在城市悠遊，捕捉空中鯨魚也成了另類趣味活動，大人小孩都大呼驚奇有趣。

研考會主委陳淑姿表示，此次為整場活動提供順暢網路環境的合作廠商中華電信，也透過聲音、影像、科技，結合人文美景與在地化元素，讓民眾感受5G元宇宙身歷其境魅力，以及「i聽聽」用耳朵一起走進台南美術館欣賞藝術饗宴，欣賞科技演繹的台南之美。每天展演時間下午4時至9時。

運用AI運算民眾姓名寫成的詩及民眾提供的影像融入展演內容。（記者洪瑞琴攝）

「台南跨視紀400科藝之旅」將廢棄貨櫃再生利用打造成沈浸式體驗劇場。（記者洪瑞琴攝）

運用AI生成式科技，人人扮角色穿越時空共創「台南400」歷史傳說故事。（記者洪瑞琴攝）

「台南跨視紀400科藝之旅」運用3D裸視科技，民眾可以發現捕獲「野生鯨魚空中游」。（記者洪瑞琴攝）

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