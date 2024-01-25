Q版虎爺運動巾+雞腿 台南古蹟限定「好野人」上市

「虎你好額．咬錢轉來」Q版立體虎爺運動巾及「雞腿」組合，逗趣吸睛。（南市文化局提供）

2024/01/25 22:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「眾神之都」魅力！南市文化局今（25日）推出台南古蹟限定「虎你好額（有錢）．咬錢轉來」虎爺立體造型運動毛巾組，以台南祀典興濟宮「虎爺」的信仰傳說為發想，透過可愛喜氣的虎爺造型，傳達傳統文化的意涵，搶先在農曆年前以568元（諧音：我就發）售價上市。

有趣的是，據說虎爺喜愛葷食，因此早年信眾們大多用生肉、雞蛋來供奉虎爺，近年台南祀典興濟宮傳出，宮內供奉的虎爺喜歡吃炸雞，相傳曾有信眾分享信奉虎爺後生意順利賺大錢，尤其是拿炸雞拜拜，所求之事相當應驗，結果一傳十、十傳百，「興濟宮虎爺愛吃炸雞」之名遠播，每逢虎爺聖誕祝壽期間，虔誠信眾都會帶著一桶桶炸雞來參拜，祈求好財運及好運氣。

因此這次推出的Q版立體虎爺運動巾及「雞腿」造型組合，不僅吸睛效果滿分，對推廣傳統民俗文化是一大助力，也為眾神保佑系列商品增添生力軍。只是「雞腿」是假的，讓民眾笑稱「我要雞腿」、「祈求神通廣大變真的」！

南市文化局表示，「虎爺」在台灣傳統民間信仰中，被視為具有「驅邪鎮煞」神力，多被供奉在案桌下，或神龕下的壁洞內，故有「下壇將軍」之稱。「虎爺」台語音似「好額」（有錢），因此許多人也視之為能「咬錢」的財神，另因供奉的位置高度最接近小孩，更是孩童的守護神，能保佑孩童健康與聰明才智。

南市文化局長謝仕淵說，台南素有「文化古都」之稱，許多傳統民俗文化值得推廣與細細品嚐，近年來陸續推出一系列古蹟限定眾神保佑文創商品，如保生大帝益生菌果凍、月老QQ軟糖、八家將乖乖及媽祖賜芙等，相當受到民眾喜愛。

「虎你好額． 咬錢轉來」虎爺立體造型運動毛巾組，以台南祀典興濟宮「虎爺」信仰為設計靈感。（南市文化局提供）

台南祀典興濟宮去年舉辦「虎爺生日趴踢」，信眾供奉70桶炸雞和各式祭品。（資料照，記者王姝琇攝）

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