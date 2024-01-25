台南透天厝火警2死！塑膠門不耐熱 別躲浴室或廁所

新營民宅火警造成不幸。（記者楊金城攝）

2024/01/25 19:00

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區今天下午發生透天厝民宅火警，母子3人躲進二樓浴室避難，反而受困。台南市消防局指出，浴室的門容易被大火燒熔毀，且濃煙會竄入，民眾若無法往樓下室外逃生，須關緊房間的門，並把門縫堵住防止濃煙竄入，爭取獲救的時間。家中最好也要裝設住宅用火災警報器，爭取逃生避難時間。

受困的新營母子3人，救出時都被煙嗆昏，失去生命跡象，未被火燒灼傷。醫院急救後，媽媽和男童宣告死亡，女童仍在搶命中

南市消防局搶救科說，民眾平時應注意勿於家中堆積大量易燃物，避免引起火災、失火後快速燃燒造成人員逃生不易；電器產品應與周邊可燃物保持適當距離，避免熱源接觸引發火災，同時宣導安全梯（通道）等逃生避難路線應保持暢通，不堆放雜物，以免助長火勢並阻礙逃生。

消防局說，民宅的逃生路線以樓梯、陽台、窗戶邊居多。如果火災發生在最高樓層，在火勢尚未蔓延至中低樓層時，民眾可迅速往下往外跑逃生。但如是中間樓層失火，且火煙蔓延到房間門外，千萬不要開門或是躲在浴室、衣櫥裡、床底下，將增加救援的困難度，往上跑也非明智之舉，煙霧一定都是往上升，「沒有任何人跑得贏煙」，只會讓自己陷入火海和濃煙之中，也千萬不要搭乘電梯，以免停電受困其中。

消防局說，遇火警一定要冷靜，應遠離火勢與煙霧，往外往下逃生如被火煙擋住，應立即關房門、濕毛巾塞門縫並且用濕毛巾摀住口鼻、濕棉被裹住自己，待在房內的窗邊或是陽台等待救援，「待在室內避開火勢與煙霧」才是明智」。如裝有垂降逃生設備，可往一樓逃生。

台南市消防局長李明峰說，躲浴室是錯誤逃生觀念，大部分浴室廁所的門都是塑料做的，動輒幾百度的火勢不用1秒就能燒毀塑膠門，加上有些浴室並無開窗。躲浴室只會增加被濃煙嗆死或燒死的風險，浴室和廁所從來都不會是火場的避難場所。

新營透天厝民宅火警，母子3人躲進二樓浴室避難，反而受困。（記者楊金城攝）

新營民宅火警造成不幸。（記者楊金城攝）

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