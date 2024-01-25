為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

台南「大灣聚落散步導覽」1/27首發 尋幽嘗美食免費報名

大灣聚落散步導覽路線景點之一，謝家古厝臨水堂。（台南市觀旅局提供）

大灣聚落散步導覽路線景點之一，謝家古厝臨水堂。（台南市觀旅局提供）

2024/01/25 07:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「攬山攬海」第25條散步導覽路線大灣聚落路線啟動，帶領遊客漫遊探訪昔日為平埔西拉雅族屬地，體驗大灣在明鄭與清治、日治及光復後各時期族群聚落發展遺跡，即日起線上開放免費報名，探索懷舊風情文化之旅。

大灣聚落散步導覽路線，結合8處景點及19家在地傳統美食，全長約1公里、行程2小時。散步路線從廣護宮出發，大灣居民精神信仰中心的廣護宮，又稱王公廟，是典型移民拓墾發展而成的廟宇；往大灣路巷道前行，映入眼簾為原大灣戲院，雖然是鐵皮搭建，在早期電影院開張時期，為鄰近仁德、歸仁、新市及新化地區民眾，休閒娛樂的好去處；再往前走到謝家古厝臨水堂，有舊聚落歷史脈絡，其為傳統三合院，門牆、照壁裝飾更展現民宅藝術建築特色。

此外，還有環保概念大榕樹的故事、原永順成碾米廠仍保留早期碾米機具設備、百年老店的榮生中藥行、民族路花生糖街，也是大灣最具代表性特產小吃，每到假日總見排隊人潮，最後景點到大灣黃昏市場，大灣黃昏市場是台南歷史最悠久的黃昏市場，市場內有幾10年老店及傳統美食可嘗鮮，還有大灣花生糖及肉粿遠近馳名。

台南市觀旅局說，大灣聚落散步導覽路線是台南第25條導覽路線，1月27日首發團，3月2日起每週六下午3點到5點，採線上預約制，4人就成行，媒合導覽員免費提供導覽服務。報名網址https://www.twtainan.net/zh-tw/application/list

台南市觀旅局宣布啟動大灣聚落導覽路線，即日起線上開放免費報名。 （記者洪瑞琴攝）

台南市觀旅局宣布啟動大灣聚落導覽路線，即日起線上開放免費報名。 （記者洪瑞琴攝）

大灣肉粿是當地傳統小吃。（台南市觀旅局提供）

大灣肉粿是當地傳統小吃。（台南市觀旅局提供）

大灣花生糖遠近馳名。（台南市觀旅局提供）

大灣花生糖遠近馳名。（台南市觀旅局提供）

大灣聚落散步導覽路線景點之一，參觀早期碾米機具設備。（台南市觀旅局提供）

大灣聚落散步導覽路線景點之一，參觀早期碾米機具設備。（台南市觀旅局提供）

台南大灣聚落導覽路線，探索懷舊風情文化之旅。 （南市觀旅局提供）

台南大灣聚落導覽路線，探索懷舊風情文化之旅。 （南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
結合文史講座、導覽 大湖天后宮辦「義民崛起義薄雲天」致敬羅福星
2023/10/15 16:30

結合文史講座、導覽 大湖天后宮辦「義民崛起義薄雲天」致敬羅福星
南市府官員陳宏田愛研究鄉土文史 為地方大廟編著建醮紀錄
2022/08/20 14:30

南市府官員陳宏田愛研究鄉土文史 為地方大廟編著建醮紀錄

新年掃除開運術 健康生活起步走！
一往情深、東山再起、始終不渝…都與台南這間廟的神明有關
2020/11/22 20:54

一往情深、東山再起、始終不渝…都與台南這間廟的神明有關

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
臺南市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播