台南「大灣聚落散步導覽」1/27首發 尋幽嘗美食免費報名

大灣聚落散步導覽路線景點之一，謝家古厝臨水堂。（台南市觀旅局提供）

2024/01/25 07:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「攬山攬海」第25條散步導覽路線大灣聚落路線啟動，帶領遊客漫遊探訪昔日為平埔西拉雅族屬地，體驗大灣在明鄭與清治、日治及光復後各時期族群聚落發展遺跡，即日起線上開放免費報名，探索懷舊風情文化之旅。

大灣聚落散步導覽路線，結合8處景點及19家在地傳統美食，全長約1公里、行程2小時。散步路線從廣護宮出發，大灣居民精神信仰中心的廣護宮，又稱王公廟，是典型移民拓墾發展而成的廟宇；往大灣路巷道前行，映入眼簾為原大灣戲院，雖然是鐵皮搭建，在早期電影院開張時期，為鄰近仁德、歸仁、新市及新化地區民眾，休閒娛樂的好去處；再往前走到謝家古厝臨水堂，有舊聚落歷史脈絡，其為傳統三合院，門牆、照壁裝飾更展現民宅藝術建築特色。

此外，還有環保概念大榕樹的故事、原永順成碾米廠仍保留早期碾米機具設備、百年老店的榮生中藥行、民族路花生糖街，也是大灣最具代表性特產小吃，每到假日總見排隊人潮，最後景點到大灣黃昏市場，大灣黃昏市場是台南歷史最悠久的黃昏市場，市場內有幾10年老店及傳統美食可嘗鮮，還有大灣花生糖及肉粿遠近馳名。

台南市觀旅局說，大灣聚落散步導覽路線是台南第25條導覽路線，1月27日首發團，3月2日起每週六下午3點到5點，採線上預約制，4人就成行，媒合導覽員免費提供導覽服務。報名網址https://www.twtainan.net/zh-tw/application/list。

台南市觀旅局宣布啟動大灣聚落導覽路線，即日起線上開放免費報名。 （記者洪瑞琴攝）

大灣肉粿是當地傳統小吃。（台南市觀旅局提供）

大灣花生糖遠近馳名。（台南市觀旅局提供）

大灣聚落散步導覽路線景點之一，參觀早期碾米機具設備。（台南市觀旅局提供）

台南大灣聚落導覽路線，探索懷舊風情文化之旅。 （南市觀旅局提供）

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