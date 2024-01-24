梅嶺賞梅人潮多 假日接駁延長到大年初五

山巒起伏映襯梅嶺好風景。（記者洪瑞琴攝）

2024/01/24 21:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕寒流發威，楠西梅嶺梅花盛開，賞梅人潮增多，台南市政府決定假日接駁服務，延長到農曆春節大年初五（2月14日），歡迎民眾多多利用公共運輸，免去找停車位之苦，賞梅健行大啖梅仔雞！

台南市長黃偉哲重視楠西梅嶺地區賞梅觀光盛事，指示年節期間要做好交通疏運，交通局提供「芒果農創玫瑰綠柏園」接至梅嶺二層坪接駁服務也加碼實施，本週末（1月27日）起再延長，持續到農曆春節期間，逢假日，2月8日小年夜、2月9日除夕除外，1月27、28日、2月3、4、10到14日共9天，每天上午10點到下午4點行駛，並依現場人潮機動加開班次。

交通局長王銘德說，過去3週實施接駁以來，搭車人潮屢創新高，假日每日均有超過500人次搭乘，楠西梅嶺梅花持續綻放，預期遊客持續增加，考量梅嶺二層坪停車空間有限，持續啟動假日接駁服務到農曆春節，自行開車民眾若山區停車位已滿或道路交管時，可將車輛停放於「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於台3線旁），搭乘免費接駁車上山。

梅嶺地區2月起逢假日也開行台灣好行「梅嶺線」（原綠22線），從玉井轉運站出發，首月免費搭乘，遊客除了可大啖土雞餐，也可再結合玉井轉運站出發的小黃公車及大台南公車路線，轉乘前往楠西龜丹泡溫泉，或楠西區周邊景點如曾文水庫或玄空法寺等地方，暢遊一整天。

因應春節旅遊，梅嶺假日免費接駁延長到2月14日。（記者洪瑞琴攝）

2024梅嶺接駁車資訊。（台南市交通局提供）

楠西梅嶺梅花盛開，吸引遊客上山賞花。（記者洪瑞琴攝）

梅嶺不僅梅花盛開，也適合一般大眾登山健行賞花。（記者洪瑞琴攝）

民眾梅嶺賞梅健行後可大啖土雞餐。（記者洪瑞琴攝）

梅嶺賞景尋花蹤，山區不乏隱藏版秘境。（記者洪瑞琴攝）

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