春節暢遊關子嶺 周邊道路景觀營造改善

紅葉隧道口入口意象進行更新，並提升指標辨識度。（南市工務局提供）

2024/01/24 19:51

〔記者王涵平／台南報導〕關子嶺泡湯旺季，春節遊客多，南市工務局表示，投入約1100萬元全面改善景觀道路，以嶄新的面貌迎接遊客，過年來關子嶺泡湯走春，舒適好玩又安全。

工務局指出，關子嶺風景區有枕頭山、虎頭山、大凍山、雞籠山等群峰環抱，周邊沿線則有水火同源、火山碧雲寺、溫泉老街等休憩景點。但區內道路附屬設施老化、排水不良，為了提升旅遊品質與服務，獲營建署前瞻計畫補助，加上市府預算挹注，合計約1100萬元進行改善。

工務局表示，白河區市道175及172乙等2線，為關子嶺風景區內重要觀光道路，每逢年節假日，泡湯玩賞及廟宇名勝參拜的遊客絡繹不絕，紅葉隧道口、南寮路口2處老舊破損的交通島作為入口意象進行更新，並提升指標辨識度。

此外，紅葉隧道內壁進行滲水改善及美化，前後銜接擋土牆壁面破損生苔的掛磚更新及清理；175線道路排水不良淤積及伏流滲水處進行改善；火山碧雲寺前172乙線道路鋪面破損改善及上方小型車停車場長期積水、老舊破損，結合人行環境重新規劃改善。

工務局指出，結合正施工中的白河區市道172線18米計畫道路拓寬，將整合關子嶺區域周邊交通路網，打造安全行車及優質觀光環境，帶動地方休憩、觀光產業發展。

火山碧雲寺前172乙線道路鋪面及上方小型車停車場改善。（南市工務局提供）

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