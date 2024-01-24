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南化公所結合民間社團首辦愛心圍爐餐會 邀總舖師辦桌宴弱勢

南化區公私協力舉辦愛心餐會，宴請弱勢家庭，提前圍爐。（記者吳俊鋒攝）

南化區公私協力舉辦愛心餐會，宴請弱勢家庭，提前圍爐。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/24 19:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市南化區公所結合行善團等民間資源，今天首度舉辦歲末愛心餐會，邀請總舖師辦桌，宴請轄內的低收、邊緣戶，以及獨居老人，並發放年節禮品與禮券，讓弱勢家庭提前圍爐，場面溫馨。

這場歲末餐會在南化天后宮活動中心舉行，邀請區內近百戶弱勢家庭成員參加，席開20桌，由從事外燴業25年的當地東和里長林志明掌廚，端出10道美味料理，讓眾人大快朵頤。

市長黃偉哲夫人劉育菁也到場致意，她表示，雖然寒流來襲，公部門與民間社團全力合作，攜手關懷、照顧弱勢，為社會注入暖流，這份溫情讓大家不覺得冷，而是備感窩心。

區長徐全立說，公所行善團的成立，源於總統當選人賴清德在市長任內力推的「溫暖大台南」十大旗艦計畫，整合社會各界正面向善的力量與資源，讓弱勢近貧的家庭，可以獲得更多的照顧。

徐全立提到，除了宴請好料以外，也贈送每戶禮品與禮券，讓他們「好過冬」，而這也是南化區行善團成立的宗旨。

徐全立也轉述市長黃偉哲在就職5週年的政績說明，因應高齡化社會，已完成一國中學區一日照的目標，並開辦老人健保費補助，讓銀髮族受惠，也減輕照顧者負擔。

南化區公私協力舉辦愛心餐會，宴請弱勢家庭，提前圍爐。（記者吳俊鋒攝）

南化區公私協力舉辦愛心餐會，宴請弱勢家庭，提前圍爐。（記者吳俊鋒攝）

南化區長徐全立（右）邀請東和里長林志明（左）掌廚，辦桌宴請弱勢家庭。（記者吳俊鋒攝）

南化區長徐全立（右）邀請東和里長林志明（左）掌廚，辦桌宴請弱勢家庭。（記者吳俊鋒攝）

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