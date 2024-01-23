台灣燈會在台南！30款指定伴手禮出爐 「四獸仔」奪網路人氣王

2024「台灣燈會」在台南，伴手禮今天搶先亮相。（記者洪瑞琴攝）

2024/01/23 21:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接「臺南400」首場國際級大型觀光活動「台灣燈會」，台南市政府今（23）日公布燈會伴手禮徵選結果，精選出30件指定伴手禮，有「四獸仔」、鞭炮籤詩牛軋糖、烏金肉干等創新品，希望結合優質伴手禮，為台南觀光及產業加分！

台南市長黃偉哲說，台南相隔16年再度舉辦台灣燈會，除了規劃精彩燈會、準備府城美食迎接各方旅人朋友，伴手禮更是城市品牌重要指標，從200多件參選商品中，層層嚴選出經典伴手禮，有的歷史悠久，有的融合自家特色與在地文化，相信可讓參觀燈會的朋友們留下深刻印象，把「台南味」帶回家。

獲選的30件指定伴手禮中，一家業者推出「四獸仔」燈籠秸稈禮盒，勇奪網路人氣王。業者說明發想靈感，是取自台灣零食稱作「四獸仔si-siu-a」，因為早期糕餅做好後，上面會蓋4種神獸虎、豹、獅、象， 祭拜後給小朋友吃，因此集合椪餅、錢餅、椪糖和糖餅作成禮盒，而且還可當作應景的小提燈，傳統兼具創新。

經濟發展局長林榮川說，2024台灣燈會伴手禮徵選，經過第1階段書面評審、第2階段設計稿審查及第3階段實物審查及網路人氣票選，最終選出30件燈會指定伴手禮。入選燈會百大推薦伴手禮的商品才能授權使用「龍耀臺南」logo，30件指定伴手禮更是經過重重關卡選拔才能到燈會現場販售，並推出專屬於燈會的限量優惠。

這次入選的美食伴手禮有知名布丁、茶葉蛋、後壁米啤酒、肉燥禮盒等產品；生活用品及文創類，則有保庇平安禮盒、茶禮盒、環保杯袋等商品，30件指定伴手禮及網路人氣伴手禮都會在2月23日到3月10日於高鐵展區的燈會現場販售。

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台南市政府今天公布台灣燈會伴手禮徵選結果，頒獎給獲選的30件指定伴手禮業者。（記者洪瑞琴攝）

「四獸仔」燈籠秸稈禮盒獲選網路票選人氣王。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲為獲選的「2024台灣燈會」指定伴手禮加持宣傳。（記者洪瑞琴攝）

獲選的台灣燈會伴手禮，不乏是台南在地餐飲店將疫情危機化為轉機，轉型多元化商品，台南市長黃偉哲（中）加持宣傳。（記者洪瑞琴攝）

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