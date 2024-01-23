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7年7成登革熱罰單未強制執行 審計單位批南市衛生局內控失靈

台南登革熱疫情備受關注，市府派員施行緊急防治，病媒蚊監測顯示成果有效。（檔案照，南市衛生局提供）

台南登革熱疫情備受關注，市府派員施行緊急防治，病媒蚊監測顯示成果有效。（檔案照，南市衛生局提供）

2024/01/23 22:09

〔記者王捷／台南報導〕台南登革熱疫情居高不下，衛生局也常祭出罰單，不過審計單位調查，7年來屆期的500多張、共百萬罰鍰罰單中，有超過7成沒在期限內強制執行，其中甚至有14張罰單因超過5年不得強制執行，承辦人是疑兼職經營民宿的彭姓約聘雇員，但衛生局只對彭員處分兩支申誡，審計單位審核報告指出，南市衛生局內控失靈，要求提出改善。

據了解，去年1月執行登革熱防疫罰單催繳的業務換人，新的承辦人發現，從2015年到2022年，有632件罰單、共183萬多還沒催繳，而統計直到2021年為止，有501件要強制執行，但其中有351件還未移送強制執行，佔約7成，罰鍰金額高達百萬，違失情節重大，但是衛生局卻認為彭員「情節輕微」，記申誡2次懲處。

審計單位還發現，登革熱防疫中心每年清查罰單時，彭員都稱「移送強制執行」及「逾期未繳，以催繳方式處理，尚未移送強制執行」，但是主管都沒去了解，為什麼罰單過了好幾年都還在「催繳」，甚至8年來累積的632件罰單，只161件取得債權憑證，這種異常狀況主管卻都讓彭員核章通過，致多年來，有7成案件未在期限內移送強制執行，衛生局內部根本沒有盡督導責任。

登革熱防疫中心是用市府的罰鍰系統管理罰單，但對催繳多年的罰單，卻沒有設置登記簿或電子檔清冊定期追蹤，導致無法追蹤案件進度，反而要衛生局的會計室承辦員，用會計系統以「歲入保留」明細表清冊作帳，向上陳報有該收的金額沒收回來，導致會計室與業務單位也不知道怎麼核銷這些未繳的罰單。

報告指出，衛生局的種種疏失，導致上百筆行政罰鍰案件未在期限內移送強制執行，這種重大情形衛生局卻未即時發現，行政罰鍰控管機制鬆散、內部管理失靈，要求查明相關人員的責任，並提出改善方式，以維護政府債權。

衛生局回應，彭員被檢舉兼職一事，經過調查民宿登記在彭員親屬名下，在案發後也將他調離，2支申誡的處罰是由考績委員就事證來決定，最後彭員以偽造文書移送法辦，至於是否涉及瀆職，應交給院檢認定，同時會在時效內提出改善措施回應審計單位。

有內部檢舉彭姓承辦人（右一）兼職經營民宿，但是經過衛生局調查，民宿登記在彭員親屬名下，未違反公務人員服務法。（翻攝民宿臉書）

有內部檢舉彭姓承辦人（右一）兼職經營民宿，但是經過衛生局調查，民宿登記在彭員親屬名下，未違反公務人員服務法。（翻攝民宿臉書）

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