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集愛開跑 北台南家扶與郵局義賣籌募助學金

北台南家扶籌募助學金，與台南郵局展義賣活動，今起在新營、白河、佳里、善化（中山路）、永康、歸仁等6大郵局及學甲慈濟宮同步展開。（記者王涵平攝）

北台南家扶籌募助學金，與台南郵局展義賣活動，今起在新營、白河、佳里、善化（中山路）、永康、歸仁等6大郵局及學甲慈濟宮同步展開。（記者王涵平攝）

2024/01/22 19:48

〔記者王涵平／台南報導〕北台南家扶籌募助學金，與台南郵局展義賣活動，今起在新營、白河、佳里、善化（中山路）、永康、歸仁等6大郵局及學甲慈濟宮同步展開，受助劉家母子也擔任志工，自助人助。

家扶將於2月18日發放獎助學金，本學期預計564萬元助學金，協助近300位高中職大專生及500名中小學生，但仍有200萬元的缺口。

劉家兄妹就讀高三的阿瑞和就讀專一的小蒨，在單親母親獨力扶養下，生活艱苦，兄妹倆致力學業及考取證照，哥哥阿瑞學科成績並不佳，在家扶技職證照獎勵金的鼓舞下，去年考取工業電子丙級證照，今年再次考取飛機修護乙級證照以及烘焙麵包丙級證照，他認為，一照在手，就業沒煩惱。就讀幼保科的小蒨則因不捨母親賺錢辛苦，力求成績表現以獎助學金減輕家中負擔。

劉母為工廠作業員，曾受家扶家長方案的協助考取中餐麵皮等證照，至今利用假日時間不斷進修，希望未來能開間店面，阿瑞將母親的夢想放在心中，更在去年跨領域考取烘焙食品丙級的證照，希望能作為母親未來開店的得力助手。

台南郵局副局長尤素珍表示，多年與家扶公益合作，呼籲大家為弱勢家庭貢獻心力。北台南家扶主任李桂平指出，獎助學金是支持孩子升學最重要的靠山，民眾今日可至郵局及學甲慈濟宮，用行動來鼓勵家扶兒，支持家扶助學希望工程。

北台南家扶籌募助學金，與台南郵局展義賣活動。（記者王涵平攝）

北台南家扶籌募助學金，與台南郵局展義賣活動。（記者王涵平攝）

北台南家扶義賣籌募助學金，受助劉家母子也擔任志工，自助人助。（記者王涵平攝）

北台南家扶義賣籌募助學金，受助劉家母子也擔任志工，自助人助。（記者王涵平攝）

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