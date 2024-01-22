取經府城普濟殿燈會 安定安加里彩繪燈籠點亮社區

台南市安定區安加里於乾草巷公園廣場布置約500盞彩繪燈籠，增添過年的歡樂及溫馨氣氛。（記者劉婉君攝）

2024/01/22 19:46

〔記者劉婉君／台南報導〕府城普濟殿燈會每年吸引許多民眾朝聖，台南市安定區安加里前往普濟殿取經，學習彩繪燈籠、防水、布置等技巧，再由在地小朋友彩繪後懸掛於社區入口，希望點亮社區之外，也讓年節返鄉的遊子能陪爸媽一起欣賞。

年節將至，安定區安加里乾草巷公園廣場，近日懸掛約500盞彩繪燈籠，安定安加里辦公處與安加社區發展協會、台南市議會合作，並將於28日舉行寒冬問暖活動及台南市議長盃燈籠彩繪創意大賽，當晚起並點亮廣場的燈籠，為社區增添過年的熱鬧與溫馨氣氛。

安加里長王美翔表示，里內65歲以上長者約占1/3，為了讓在外地打拚的遊子回來過年時，可以多一處可以與父母家人一同活動的場所，社區日前先到普濟殿學習彩繪燈籠的相關事宜，再由在地的小朋友、志工等人一同彩繪，預計展至2月底。

28日上午的寒冬暖活動，獲得安定工業區與多位慈善企業家、團體機構贊助，將發送開運麵給65歲以上安加里民，70歲以上里民發放開運紅包，另低收、中低收入戶及邊緣戶慰問金，現場還有義剪、芳香調理頭部紓壓及肩頸按摩，以及麻油雞、爆米花、棉花糖、菜頭粿免費品嚐等。

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