台南鹿耳門聖母廟煙火秀太夯！360個攝影點秒殺 首禁腳架提早卡位

正統鹿耳門聖母廟「高空煙火秀」每年都吸引不少攝影同好前來拍攝紀錄！（鹿耳門聖母廟提供）

2024/01/21 20:05

〔記者王姝琇／台南報導〕正統鹿耳門聖母廟「高空煙火秀」將在2月24日登場，聖母廟煙火每年都吸引不少攝影同好提前以腳架卡位引發爭議。廟方今年首次祭出禁令，在護城河拱橋規劃360個攝影點，採實名制，今晚6點開放報名即秒殺。

正統鹿耳門聖母廟「高空煙火秀」有8吋、10吋及12吋口徑的高空煙火，煙火總數達2萬多發，一連串七彩的珠炮升空，夜空花團錦簇，往年總是吸引數10萬人潮；為了拍攝好畫面，不少攝影同好總是提前以腳架卡位，護城河拱橋是取鏡的最佳位置，時常在拱橋扶手可見綁了一整排的腳架，用繩子綁、膠帶黏，甚至以鐵鍊綑綁加鎖。

聖母廟表示，曾多次勸離，但廟方人員一離開，腳架又「歸位」，趕也趕不走，這些人主要是想拍煙火在水面的倒影。為了維持護城河拱橋景觀及秩序，聖母廟今年在護城河拱橋規劃了360個攝影點，目前在拱橋標記位置號碼，採實名制報名，電腦抽籤決定位置，屆時1張識別證搭配1個號碼牌。

聖母廟統計，今晚6點系統開放報名後，大約2小時內360個名額登記一空；至於若再發現事先卡位的腳架等物品，聖母廟將視同「遺失物」移除招領。

正統鹿耳門聖母廟「高空煙火秀」每年都出現腳架卡位盛況。（正統鹿耳門聖母廟提供）

正統鹿耳門聖母廟「高空煙火秀」將在2月24日登場，聖母廟祭出新規範。（正統鹿耳門聖母廟提供）

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