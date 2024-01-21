台南安平161家旅宿「還不夠」 綉溪開幕趕赴台南400盛典

坐落於安平的「綉溪安平」飯店。（記者王姝琇攝）

2024/01/21 19:29

〔記者王姝琇／台南報導〕截至去年底，台南旅宿業已達860家，今天「綉溪安平」飯店開幕再添生力軍！觀旅局長林國華指出，台南住宿業去年1至10月銷售額高達107億元，不斷刷新紀錄，其中安平區就有161家密度，為台南數一數二旅宿密集行政區之一；今天再添1家「綉溪安平」，期許為來到台南的旅人提供一個放鬆休憩的落腳處。

2024年對台南而言別具意義，適逢臺南400盛會，包括台灣燈會、台灣國際蘭展等活動陸續登場，坐落於安平的「綉溪安平」飯店於今天開幕，正好趕赴這場盛典，市長黃偉哲受邀出席剪綵，祝賀綉溪福客盈門，盼能為來到台南的旅人提供一個放鬆休憩的落腳處，見證南市觀光開啟新篇章。

黃偉哲表示，台南的古都文化特色鮮明，吃、喝、玩、樂選擇多元，這也讓在地旅宿業相當發達，光是去年1至10月，營業額就達到107億元，有了綉溪安平飯店加入成為生力軍，相信能讓到訪台南的旅客，有更多優質的住宿選擇。

綉溪安平建築外觀，為致敬百年歷史的安平古堡，選用紅磚、黑瓦與白牆建造，帶著旅客從意象出發，品味安平的人文、地貌及漁港生活。董事長陳思吟表示，命名綉溪，「綉」有繪飾華美的寓意，「溪」代表水涯與渡船處，期待與旅客回味安平古今之美；以「休息」為主要理念，期待旅人踏進綉溪時，細嚐綉溪用心打造的美好，感受到真正的休養生息。

林國華指出，截至去年底，台南市整體旅宿業家數已達860家，相較於2018年底大幅成長66%。全市住宿業去年1至10月銷售額高達107億元，不斷刷新歷史新高。

林國華說，近年來，安平區有福爾摩沙遊艇酒店及雅樂軒酒店等指標性旅館加入，該行政區旅宿總家數達161家，為台南數一數二旅宿密集行政區之一。綉溪安平緊鄰安平樹屋暨原德記洋行，步行幾分鐘就可造訪安平古堡與安平老街，飯店共有42間房間，每間都有不同的設計理念，別具巧思，值得旅客細細品味。

台南「綉溪安平」飯店開幕，市長黃偉哲受邀出席祝賀福客盈門。（記者王姝琇攝）

坐落於安平的「綉溪安平」飯店於今日正式開幕，市長黃偉哲（右4）出席剪綵。（記者王姝琇攝）

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