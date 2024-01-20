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台南山區頻傳救災事件 新天王殿捐救護裝備給消防隊

玉井新天王殿集結信眾善款，捐救護裝備給消防隊。（民眾提供）

玉井新天王殿集結信眾善款，捐救護裝備給消防隊。（民眾提供）

2024/01/20 23:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因氣候變遷導致近年來乾旱頻傳，森林、雜草火災因而增多，加上登山活動日漸盛行，常有登山客受傷，救援事件頻仍，為此，台南玉井區新天王殿集結信眾善款，今天捐贈救護裝備給市府消防局第二大隊，希望對救災勤務有所助益。

新天王殿捐贈的救護裝備，包含13套「防焰防護服裝」、2套「全身安全吊帶」，有助於未來消防人員執行山林火災、山難救援的任務需求。

捐贈儀式由第二大隊暨玉井分隊合辦，在新天王殿舉行，委員會希望消防人員執行搶救時，提供更好防護，並保障救災作業安全，也藉此拋磚引玉。

新天王殿座落於沙田里，當地的第一公墓在清明或缺水期，常發生雜草火災，玉井區長顏振羽表示，這次所捐裝備，確實可以減輕消防人員長期作戰之負擔，進而確保救災安全性。

市長黃偉哲、消防局長李明峯都感謝新天王殿回饋社會的義舉，提升消防人員救災安全與效能，讓打火弟兄可持續守護市民生命、財產。

第二大隊長王騰毅提到，這次在新天王殿廣場辦理捐贈儀式，希望眾神護佑下，消防人員在執行災害搶救上能有更佳防護，每趟任務都能順利、平安。

而市府消防局第四大隊南科分隊，今天也在南科園慶暨集團結婚的活動上，受邀前往進行防火宣導，並以親子「防災拼圖」的體驗，灌輸正確的防災安全觀念。

第四大隊長蔡國保強調，春節在即，要特別注意烹調爐火，記得「人離火熄」的原則，也提醒居家一定要安裝住宅用警報器，有火災意外時，才能讓屋內的人員儘快採取行動。

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