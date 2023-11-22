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北門槍擊案主謀投案了 當庭逮捕聲押

許姓槍手（灰長帽T者）從菲律賓回國，在桃園機場被捕。（警方提供）

許姓槍手（灰長帽T者）從菲律賓回國，在桃園機場被捕。（警方提供）

2023/11/22 00:28

〔記者王捷／台南報導〕台南市北門區15日發生槍擊案，原因是光電業小包工程為了搶工起衝突。幕後籌畫槍擊案的吳姓男子21日自行投案，南檢複訊後向南院提出聲押。

據了解，北門槍擊案發生在當地一處宮廟旁，有民眾聽到槍聲還以為是放炮，警方接獲線報後才開始調查。但這件槍擊案的起因，與學甲88槍擊案來說，利益小很多，牽涉其中涉案人在江湖上都不是大咖。

籌畫槍擊案的主謀傳聞是50多歲吳男，他有許多犯罪紀錄，為搶光電小工程，與受害人A發生衝突，而熟識兩邊的受害人B想當和事佬，試圖與吳男談和，但吳男疑似找了兒子安排許姓槍手，等B男一上門就開槍，兩派聚集理論，所幸警方及時介入。

警方先逮捕吳男兒子，而當時許姓槍手已潛逃出境，警方透過人際關係連擊，許男先打電話向警方交代案情，直到他19日菲律賓回到桃園機場，「意外」在機場被逮。許男被依違反槍砲彈藥刀械管制條例，並有串供、湮滅證據及逃亡的可能，羈押獲准。

21日晚間，警方在沒有拘票的情況下，吳男突然出面向警方說明，外傳吳男正在假釋期間，警方是以什麼方式說服吳男出面？內容涉及偵查不公開，檢警尚未透露，不過，檢察官在深夜問訊後，認為吳男涉槍砲罪而且犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據的可能，將吳男當庭逮捕，向南院聲押，結果將等今天的羈押庭。

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