推動午餐中央廚房化 南市午餐自辦比率93.9％

「南市學校午餐教育資訊網站」分享各校優良菜單設計，圖為佳里區仁愛國小午餐菜單「南瓜咖哩雞」。（南市教育局提供）

2023/11/21 21:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市學校午餐供應推動中央廚房化，午餐自辦比率高達93.9％，改善經費逾5億元，台南市府今（21）日舉行學校午餐輔導委員會，邀請食品衛生專家、家長、學校行政（校長、營養師）代表與會討論， 共同用心為校園食安把關。

南市副市長葉澤山表示，精進學校午餐品質是市長黃偉哲的重要教育政策，落實「吃得好、懂得吃、安全吃」推動目標，需要市府各單位橫向合作，才能彰顯午餐供應在農業生產、食品管理、餐飲健康、在地物產及飲食文化等多層次的教育意涵。近年有效整合資源，目前午餐自辦比率高達93.9％，聯合供餐比率77％，同時成功爭取央廚改善經費逾5億元，從2019至今（2023）年也增聘專業營養師22人，成為全國推動午餐中央廚房化的學習典範。

教育局長鄭新輝說，除了建構食安把關機制及提升午餐品質外，南市也全國首創「餐前5分鐘」營養教育方案，由營養師自製超過120部的營養教育短片，並推陳出新多元學習活動，結合大專院校舉辦營養教育校園巡迴闖關及食育體驗營，每年超過1000名學童參與，以寓教於樂方式引導學生學習健康與營養知識，未來將進一步把營養教育方案向下扎根至幼兒園階段，幫助孩子建立「健康吃、聰明選」的飲食觀念。

南市教育局表示，為了把關校園食安，已建構3級品管機制，並連續2年（2022-2023）在食育力城市大調查榮獲「教育與文化面」冠軍，相關教育影片、懶人包海報、主題小測驗及營養師撰寫的食材專欄與學校餐單等，皆分享於「南市學校午餐教育資訊網站」，提供親子共學分享。

台南市府今日舉行學校午餐輔導委員會，共同為校園食安把關。（南市教育局提供）

南市校園營養午餐自辦比率高達93.9％。（記者洪瑞琴攝）

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