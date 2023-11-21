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為往生毛孩煎藥 台南神佛壇曝「特殊服務」要看緣份

府城盤古藥皇廟神佛壇為往生毛孩做藥懺。（府城盤古藥皇廟神佛壇提供）

府城盤古藥皇廟神佛壇為往生毛孩做藥懺。（府城盤古藥皇廟神佛壇提供）

2023/11/21 21:54

〔記者王姝琇／台南報導〕道教傳統用炭火、藥壺燒煮湯藥為往生者做藥懺，在現今社會已不多見，民眾驚見府城盤古藥皇廟神佛壇為毛孩做藥懺，還配專屬藥單，幫助往生毛孩消除病痛後前往另一世界報到。廟方表示，毛孩藥懺作法與人無異，但是過程相當繁複，且要先向藥皇擲得允杯，並非是常態開放的服務項目，要看有無緣份。

神佛壇前供起1張毛孩照片，跟前還擺上金紙插香，以及1張寫滿病徵字條，從心臟、腸胃問題到白內障、貧血、脫水、糖尿等細節鉅細靡遺，中藥壺壺口也插著香，底下炭火正燒得火紅。一問之下得知正在為往生毛孩做藥懺功德。民眾驚呼：果然是「眾神之都」，連往生毛孩都要顧，「神明很忙，業務超廣！」

藥懺常見於往生者生前有病痛，藉由誦讀經文並用藥壺煎藥、餵藥、摔藥罐等步驟來象徵驅走病痛，讓亡者不再受病痛折磨。神佛壇成員龔思瑞表示，現今社會力求方便堅持以炭火燒藥壺的過程已不常見，而且要依照往生者生前的病徵抓藥，所有藥材都要逐一獲得允杯才行，直到燒剩一碗量湯藥才能盛上供桌，以湯勺示意餵藥、誦經等，最後再將藥壺摔破代表藥到病除，儀式才算圓滿。

龔思瑞強調，為毛孩做藥懺過程也一樣，透過飼主描述毛孩生前病徵，再擲杯逐一確認所需藥材並前往中藥行抓藥，過程相當繁瑣；另外也會請飼主帶毛孩照片來代替紙紮人，同樣奉上金紙、參香祭拜，除了幫毛孩最後一程，更是要讓飼主藉由科儀進行得到安慰真正「放下」。

府城盤古藥皇廟神佛壇堅持傳統，用炭火、藥壺燒煮湯藥為往生毛孩做藥懺功德。（府城盤古藥皇廟神佛壇提供）

府城盤古藥皇廟神佛壇堅持傳統，用炭火、藥壺燒煮湯藥為往生毛孩做藥懺功德。（府城盤古藥皇廟神佛壇提供）

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