台灣唯一「花魁車」 地景公園有望耶誕節前落成

高鐵台南站前的花魁車地景公園，可在耶誕節前落成。（記者吳俊鋒攝）

2023/11/21 20:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內僅見的高鐵「花魁車」地景公園建置於台南站前，進度順利，鋪面與植栽等初步完成，工程進入收尾階段，可以在今年耶誕節前落成、啟用。

該地景公園陳列了國內唯一的日本「東海道新幹線0系列車」，1964年就已使用，距今將近一甲子；目前週邊主要圍籬陸續拆卸，進、出站的旅客都能窺見廬山真面目，等於揭開神秘面紗。

地景公園的鋪面與植栽都已初步完成，雖然尚未正式啟用，但因覆蓋的帆布卸下，圍籬也拆除，花魁車等於提早亮相，過往旅客爭相拍照，更吸引鐵道迷揪團「朝聖」。

地景公園還未開放，目前由保全人員現地管制，避免旅客誤闖，因工程仍在進行，高鐵呼籲民眾外圍拍照就好，切勿擅入，以免發生危險。

0系列車為當時全世界首條高鐵的日本「東海道新幹線」所使用，極具歷史意義，這處地景公園是前交通部長林佳龍任內所規劃，打造高鐵台南站的觀光亮點。

目前全球僅2部在日本境外，包含2001年捐給英國鐵道博物館，以及2004年在高鐵興建期間引進台灣作為工程「限界測量車」，俗稱花魁車。

台灣高鐵公司考量極端天候因素的影響，評估後，地景公園的遮蔽棚架緊急變更設計，加大鋼構建築強度，以確保營運安全，才讓工期有所延宕。

而工程歷經變更設計後，進度順利，已在收尾階段，可望在今年耶誕節前舉辦地景公園的落成啟用、典禮，正式對外開放。

高鐵台南站前的花魁車地景公園，可在耶誕節前落成。（記者吳俊鋒攝）

高鐵台南站前的花魁車地景公園，可在耶誕節前落成。（記者吳俊鋒攝）

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