更名副其實！「全國最美」果菜市場不只有水果 將增蔬菜交易

被稱為「全國最美」的新化果菜市場，除了水果買賣之外，將再增加蔬菜交易。（記者吳俊鋒攝）

2023/11/21 19:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資5.4億元興建的台南新化果菜市場，採波浪式草坪屋頂設計，造型獨特，被稱為「全國最美」，目前仍以水果的批發為主，市政府農產運銷公司將再增加蔬菜的交易，並啟動拍賣系統，目前正全力籌辦，預計明年第1季上路。

台南農產運銷公司總經理楊弘義說，目前現址有165攤，由商販進行自由買賣，品項以水果為主，增加蔬菜交易後，提升採購上的多元化與便利性，果菜市場也會更「名副其實」。

楊弘義說，拍賣系統已經完成建置，啟動後，初步以蔬菜為大宗，品項多寡，會再進一步評估，屆時將向合作社進貨，由承銷商採購，展開運作。

楊弘義強調，公司也將採預約交易，正積極向南科、工業區等廠商洽詢訂單，未來大批發、中盤與小賣等交易方式都會並行，帶來更多經濟收益。

楊弘義表示，蔬菜拍賣的區域位於市場西側，初步規劃32格攤位，一樣在室內空間，正緊鑼密鼓地籌辦，也全力招商中。

新化果菜市場因造型與眾不同，啟用之前，就備受矚目，去年9月中旬完成搬遷、試營運，遊客如織，正式開幕後，仍吸引人潮，已躍為全市熱門景點之一，除了農業經濟之外，還帶動觀光效益。

台南新化果菜市場採波浪式草坪屋頂設計，造型獨特，被稱為「全國最美」。（記者吳俊鋒攝）

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