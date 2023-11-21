4藍營立委參選人登記 喊讓台南成為賴清德的「要命區」

國民黨立委參選人陳以信、姚正玉、王家貞、周宏昌（前左3至左6）到南市選委會完成登記後大喊國民黨凍蒜。（記者洪瑞琴攝）

2023/11/21 16:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕立委選戰進入新階段，國民黨第1選區立委參選人周宏昌、第3選區姚正玉、第5選區王家貞、第6選區陳以信今（21）日聯合完成登記，4人高喊下架民進黨。姚正玉更指出，無論藍白合不合，總統大選情勢如何，都不能讓民進黨在國會過半，若要制衡鴨霸政黨，一定要3黨不過半，要推倒台南的綠色高牆，只有全力讓台南成為賴清德的「要命區」。陳以信則認為基層對「藍白合」還有期待。

標榜「Guts姐」戰將的姚正玉說，台南不再是鐵板一塊，國民黨是負責任的政黨，這次民進黨在國會絕對不能過半，所以台南每1席立委很重要，對台灣也很重要，只要突破障礙，國民黨一定能夠大勝，讓台南不是賴清德的「本命區」，而是成為「要命區」。

對於「藍白合」話題，陳以信受訪則表示，藍白合是許多選民的共同期待，完成政黨輪替、下架民進黨，現在還有兩天的時間，希望在上位者能夠為大局著想、為人民著想，以最團結的方式整合，充份回應民意期待，完成政黨輪替啟動下一波重要的民主改革，他相信這也是許多立委參選人的期待。

國民黨立委參選人競選團隊機車隊和宣傳車會合，並在黨團議員、國民黨市黨部副主委盧雍贊、莊占魁與支持者偕同擁護下完成登記後，高喊「下架民進黨、下架貪腐、遠離戰爭」，「國民黨凍蒜、侯友宜加油」，場面熱烈、士氣大振。

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