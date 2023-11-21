假「曹興誠理專」被抓 19歲車手恐要賠至少400萬

19歲陳姓車手冒充「曹興誠的理專」20日前來取款百萬元投資款項，遭第二分局員警當場逮捕，並依詐欺罪嫌送辦。（民眾提供）

2023/11/21 16:08

〔記者王捷／台南報導〕警方近日成功破獲一件利用名人名義的投資詐騙案，主打「曹興誠推薦、保證獲利！」70歲的李姓婦人，被加入LINE群組後，先被騙走400萬元的退休金，但都拿不到紅利，直到她向警方求助，警方才與李婦配合，用茶葉偽裝現金釣出才19歲的陳姓「理專」車手，未來陳男恐怕將賠償李婦以及其他相關被害人的損失。

從事金融業退休的李婦，在退休後對股票投資還抱有興趣，前幾天她被加入LINE群組，主打「曹興誠推薦」和「高額回報」的詐團群組，但她並不知情，陸續投入大量資金，眼見獲利卻領不出現金，她跟朋友提及這件事後，朋友請她去警察機關諮詢。

李婦選了在金融機構旁的警二分局海安所諮詢，聲稱她被加入「曹興誠」的投資群，裡面有許多「投資老師」，還已經陸續「投資」了400萬退休金，但對方一直股催她再投100萬，只要湊滿500萬就可拿到紅利，但所長陳柏文看一眼就知道，這哪是什麼「投資」，這是詐騙，告訴李婦千萬別再投錢進去了。

警方從李婦與歹徒的交談中得知，「投資專員」將在20日面交取款，因此與李婦合作，在面交地點附近埋伏，並以茶葉偽裝現金，等陳姓車手打開袋子，看見滿滿茶葉愣在現場時，馬上被周邊埋伏之員警上前制伏逮捕。

後續調查，陳男才坦承自己是車手，每面交一筆贓款，就抽2%為報酬，同時身上也查扣兩支犯案手機、百萬收據等證物，全案調查後將其依詐欺罪嫌送辦，並將追查幕後詐團共犯。

第二分局提醒民眾，在進行投資時應謹慎選擇渠道，切勿輕信來自社群網站或交友軟體的投資資訊，特別是那些聲稱有「名人推薦」或「高回報保證」的虛假宣傳。若有任何疑慮，建議撥打165反詐騙專線尋求幫助。警方將持續追查此案的其他共犯，以保護公眾免受詐騙侵害。

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