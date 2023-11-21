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台南二仁溪整治見效 南市府再爭取986萬清除廢棄物

今年10月29日環境部薛富盛部長親自到二仁溪視察。（南市環保局提供）

今年10月29日環境部薛富盛部長親自到二仁溪視察。（南市環保局提供）

2023/11/21 13:55

〔記者王姝琇／台南報導〕台南二仁溪整治工程是台南市政府的重點工作項目，環保局表示，在中央、地方與民間共同合作之下，污染程度已大幅改善，截至今年10月嚴重污染比例與去年相比已改善13.6%；市府也向環境部爭取到986萬元經費，於明年啟動「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」，持續清除河道上裸露的廢棄物，捍衛水環境。

針對近日某媒體報導二仁溪污染不減反增一事，環保局今天澄清，內容與最新整治結果不符；據統計，今年截至10月其嚴重污染比例與去年相比，已從30.9%下降至17.3%，約計改善13.6%。為加速二仁溪整治作業，也順利爭取到中央經費986萬7500元辦理「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」，現計畫已上網招標中，預計從明年起於南萣橋上游450公尺處為試辦場址，試行清理作業。

環保局指出，二仁溪整治工程2009年迄今，包含中央水利署、環境部（改制前的環保署）和台南及高雄市府在內，共投入超過10億經費，清除超過13.6萬公噸的廢棄物。當前的整治成果，嚴重污染比例已大幅下降，其中三爺溪網寮橋、五空橋段也首度從嚴重污染改善為中度污染。此外，根據2019年的二仁溪生態物種調查，在中下游水域調查到的魚類種類數，已從20多年前的10多種，增加至41種，生態復育成果也持續顯現。

針對違規排放，環保局也持續進行稽查開罰。統計2021年至2022年11月20日，共執行2954件次稽查、放流口採樣898件次、處分137件次、處分金額2389萬6960元。環保局亦同步針對上游高污染潛勢的61家業者進行列管，從2022年迄今已查獲6家違規業者，共祭出645萬餘元的罰鍰。針對情節重大者，環保局將依規定重罰並移送地檢偵辦，杜絕環境不法。

環保局強調，二仁溪污染整治能獲得改善，民間力量的參與和支持更不容忽視。二仁溪水環境志工隊，於今年間協助河川環境巡檢共36場次，並通報2起污染案件，經市府稽查後均予以裁處。環保局亦持續輔導志工，善用智慧科輔助巡查，建立污染熱點分析，攜手民力嚇阻不法排放業者。

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