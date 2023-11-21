又說謊！柯文哲稱同台李全教「手被拉」 王定宇：明明自己舉手

王定宇舉出網友找到11月10日柯文哲（右圖右三）與李全教（右圖右一）同台喊「凍蒜」的畫面，柯文哲左手邊的立翰集團董事長張義煌（右圖右二）一手拿著麥克風、一手牽著李全教，柯文哲是自己舉起左手，根本沒人拉。（圖擷自臉書）

2023/11/21 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨總統參選人柯文哲日前走訪台南，與前國民黨籍議長、立委參選人李全教同台，互祝「凍蒜」；柯文哲事後在政論節目上稱是「手被拉起來」。對此，民進黨立委王定宇表示，對照當天畫面，柯文哲明明是自己舉手，根本沒人拉，「難道錯的永遠是別人」？

王定宇在臉書PO文表示，柯文哲上政論節目專訪被問到，為何要拉李全教的手高喊凍蒜，柯文哲聲稱，手是「被人拉起來的」，但被網友戳破，真相是當天柯文哲在台上，左手邊立翰集團董事長張義煌（11月10日）拿著麥克風：「李全教，喊一下啦，立委啦立委啦，李全教喊一下啦，在張將軍的加持之下，李全教高票當選立法委員。」

王定宇指出，仔細看當天畫面，柯文哲被喊完「凍蒜」後，兩度要宮廟董事長喊一下李全教，就看廟方拉起李全教的手喊凍蒜，柯文哲先自己舉起左手，接著換手拿MIC再舉右手，明明是自己舉手，根本沒人拉。難道錯的永遠是別人？

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