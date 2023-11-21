500公尺噴3600元騎士氣炸 警方：這項違規檢舉達人最愛

機車騎士抱怨變換車道未打方向燈遭檢舉達人盯上。 （記者王捷攝）

2023/11/21 06:27

〔記者王捷／台南報導〕氣炸！台南市有機車騎士投訴，騎500公尺就被開了3張罰單，都是因為閃車才變換車道，結果背後方的「檢舉魔人」側錄，變換車道時未打方向燈，3張罰單讓他不到1分鐘噴了3600元。警方指出，因為這項違規騎士常常忽略又罰很重，最近榮登檢舉達人最愛。

變換車道未打方向燈，是道路交通管理條例第42條，不依規定使用燈光，處1200元至3600元罰鍰。警方指出，開車時變換車道沒有打方向燈，是很危險的行為，所以處罰才這麼重，可是機車騎士在混合道路上，例如在路口時，為了進入右側的機車停等區，或是閃避路邊的停車、靠右行駛的轎車，瞬間變換車道，卻常常忽略打方向燈。

有機車騎士認為很不合理，如果機車轉彎沒有打方向燈，那可能會影響交通安全，但是國內普遍的混合道路，對機車騎士不友善，雖然都是直線，但有時路邊有違停，或是要閃避突然靠近慢車道的轎車，會因此變換車道，如果因此被檢舉，當然會感覺不好。

不過，汽車駕駛覺得這樣的處罰合理，即使機車騎士不是轉彎，只是在慢車道頻繁更換車道，在路上也會常遇到「鬼切」的機車騎士，這也會影響後方汽車駕駛的判斷，可能因此進入視覺死角造成車禍，因此無論汽車、機車，只要變換車道，都要養成打方向燈的習慣。

台南市交大指出，道交條例第42條的檢舉排名第一，今年1到10月的違規中，佔所有違規的1/4，尤其永康區是16個警分局中檢舉量最多的分局，檢舉量高達9千多件；至於台南的蛋黃區，地狹人稠的中西區與北區，在警方汰除不明確的檢舉案以後，加起來也快要9千件，警方呼籲，汽機車駕駛在變換車道時，都要打方向燈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法