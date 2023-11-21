「台南女兒」蕭美琴國中畢業紀念冊曝光 青澀時期偶像是他

蕭美琴的後甲國中畢業照。（後甲國中黃姓校友提供）

2023/11/21 06:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨總統參選人賴清德、副總統參選人蕭美琴確定搭檔參選2024大選，引發各界對這位「台南女兒」的關注。她在台南完成國小、國中學業，就讀後甲國中時就是風雲人物， 當年畢業紀念冊透露曾經青春時期的偶像，是渾合唱團（Wham）喬治·麥可（George Michael）， 可見昔日「少女美琴」當迷妹的俏皮可愛模樣。

蕭美琴的父親蕭清芬，曾任台南神學院院長，母親邱碧玉（Peggy Cooley）是美國人，曾任台南神學院音樂教師。蕭美琴在父親故鄉台南長大，一路完成台南師範附小、後甲國中學業，學生時期積極參與各種團體活動，國中時期已是學校知名人物。

同屆後甲國中黃姓校友說，蕭美琴因為台美混血身份， 臉孔輪廓深邃長得美麗，加上功課很好，運動表現也不錯，雖然當時男女分班，他與蕭美琴就讀不同班級， 但她是學校人人知曉的風雲人物，而且長得像外國人，卻講台語很溜，更吸引其他人注意，在後甲國中拿校長獎畢業。

早年國中還有能力分班，蕭美琴就讀的3年17班是前段班，她在班級人緣佳，活潑外向又成績好，所以當年應屆畢業紀念冊，她擔任該班編輯負責美編。不難看出當年迷妹的她，青春時期偶像正是流行音樂天團渾合唱團（Wham）喬治·麥可， 與帥哥海報合成照編排「 阿琴+喬治=？」。 她在畢業紀念冊的簽名還具「國際觀」，台文、日文與中文都有，格外顯眼。

蕭美琴本人是在日本東京誕生，在台灣長大，並完成國中小學教育後，才隨父母回美國紐澤西州讀高中。不過，在老師鼓勵下，她仍參加台南區高中聯考，果然不負眾望，考上第一志願台南女中，為後甲國中母校爭光，這段佳話還登上媒體報導。

蕭美琴編排的國中畢業紀念冊，可見青春時期偶像是渾合唱團（Wham）喬治·麥可（George Michael），兩人的照片之間畫了5顆愛心，蕭美琴的照片下方寫著「愛（曖）昧」，還特地加上箭頭。 （黃姓校友提供）

少女時期蕭美琴編排的後甲國中3年17班畢業紀念冊頁面。 （黃姓校友提供）

蕭美琴曾考上第一志願台南女中登上媒體報導。（擷自蕭美琴臉書）

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