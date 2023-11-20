台南三井OUTLET結合迪士尼打造耶誕佈置 3米高白金米奇雕像登場

迎接耶誕，台南三井OUTLET結合迪士尼100週年主題，進行應景佈置。（記者吳俊鋒攝）

2023/11/20 20:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕去年副總統賴清德應邀剪綵、開幕的台南三井OUTLET，為迎接耶誕的到來，結合迪士尼百歲生日的主題進行應景佈置，除了搶眼的冰雪聖誕樹之外，還打造系列的夢幻藝術燈飾，更有3米高的「白金米奇」雕像，今天正式亮相，吸引親子合影，感受佳節氛圍。

這是台南MITSUI OUTLET PARK年度壓軸的大型造景，推出迪士尼主題燈飾「璀璨慶典」，展期將持續至明年的2月底，活動長達104天。

台南三井OUTLET以「百年慶典」為題進行展區的規劃，打造系列的大型裝置藝術，供遊客拍照，館內外都洋溢著奇幻的聖誕氛圍，邀請親子們來趟星耀夢想之旅。

西口「晶燦廣場」有將近8米的冰雪聖誕樹，結合銀色的米奇、米妮造型剪影，相當應景；另一側的「樹塔廣場」，原本的巨型滑梯也特地設計，化身流星隧道，為小朋友刻劃美好回憶。

館內挑高的「中央廣場」，有3米高的白金米奇雕像，業者認為是必拍的打卡景點，加上「時光隧道」、「星燦魔法」、「真摯信念」與「典藏時刻」等結合各經典角色的造景，引人入勝。

這是台灣三井不動產4個商業設施首度聯手推出歡慶迪士尼100週年的主題燈飾，合計有25座大型打卡裝置，成為觀光亮點。

明年1月7日前也有「主題快閃店」，全台集結近500款商品，並推出2款限定福袋，活動期間單筆消費滿額699元，再贈「Disney100主題造型紙膠帶」，完成各設施指定任務，還可免費兌換限量迪士尼貼紙與生活好物。

迎接耶誕，台南三井OUTLET結合迪士尼100週年主題，進行應景佈置。（記者吳俊鋒攝）

迎接耶誕，台南三井OUTLET結合迪士尼100週年主題，進行應景佈置。（記者吳俊鋒攝）

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