賴清德11/23合體台南6立委聯合造勢 黨部分析「全壘打」沒問題

繼11月4日賴清德台南競選總部成立之後，11月23日賴清德將再度合體台南6席立委進行聯合登記造勢。（資料照）

2023/11/20 19:37

〔記者王姝琇／台南報導〕第11屆立法委員選舉今天開始辦理參選登記，民進黨總統參選人賴清德將於23日上午9點攜手台南6席立委參選人進行聯合登記造勢活動。

民進黨立委陳亭妃今天在在8位議會女力姊妹的陪同下完成參選登記，立委賴惠員則由先生張志仁代表完成登記。立委林俊憲、王定宇和林宜瑾則預計在明（21）日進行登記，最後由立委郭國文壓軸在23日登記，屆時賴清德將攜手6席立委參選人聯合造勢，全員正式進入戰鬥模式，一起守護台灣的未來。國民黨部分，受徵召的4人都將在明天前往登記，其中共組「正義成真」連線的現任不分區立委陳以信、現任議員王家貞，及資深媒體人姚正玉將一起前往登記。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，依目前選情來看，台南立委6席全上沒有問題！他分析各選區戰況認為，第1選區原則上還看不到藍營對手周宏昌有任何積極的選戰動作或策略，賴惠員是穩定求勝；第2選區面對的是無黨籍陳昆和，其結合藍營勢力投入大量資源參選，但該選區綠大於藍，加上郭國文著重地方服務獲各界支持，對於勝選認為是「有驚無險」。

第3、5選區分別面對姚正玉及王家貞。潘新傳指出，2人到目前都只打空戰，不見出動陸戰組織，評估僅能拉攏藍營基本盤，加上第3選區陳亭妃、第5選區林俊憲基層實力雄厚，對綠營選情威脅不大。第4選區對手李全教以無黨籍參選，雖其經濟基礎不錯，也長期經營地方人脈，但其負面形象引起爭議，需要藉助藍白合力量，目前看來藍白合瀕破局連帶影響李全教選情，林宜瑾穩扎穩打可說是「勝券在握」。

最後就是「最熱鬧」的第6選區，潘新傳指出，該選區有藍營陳以信及「最強里長」無黨籍陳永和參選，其中陳永和在地方經營時間長，預估都會拉到部分藍、綠票數，可推估陳以信光是要穩固基本盤就有些吃力，而王定宇在該選區積極推動各項建設、爭取經費成績亮眼，獲得在地各界支持亦是穩定求勝。

潘新傳強調，黨部已展開「挺台灣、顧地方、下鄉扎根」巡迴宣講，目標百場以上、跨足6大選區，將民進黨的理念及精神以面對面方式傳遞給基層民眾，讓大家對於該選區立委對地方建設的爭取等成績有更深認識，盼用選票將6席立委都留在立法院繼續打拚；總統也請大家全力支持賴清德，最有能力的老市長讓他能成為我們的新總統，一起守護台灣的未來。

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