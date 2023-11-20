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林百貨92歲生日慶 府城摩登大遊行12月2日登場

林百貨「府城摩登大遊行」今天召開記者會，民眾化身府城小吃「小卷米粉」和「清燙牛肉湯」與市長黃偉哲一起邀請大家來參加。（記者蔡文居攝）

林百貨「府城摩登大遊行」今天召開記者會，民眾化身府城小吃「小卷米粉」和「清燙牛肉湯」與市長黃偉哲一起邀請大家來參加。（記者蔡文居攝）

2023/11/20 18:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南林百貨今年92歲生日慶的「府城摩登大遊行」，將於12月2日登場，台南市文化局今天召開記者會，市長黃偉哲宣布今年將以「臺南400 全城搖擺」為主題，由林百貨的「府城摩登大遊行」揭開「臺南400」序幕，歡迎來自各地的民眾於一齊前來加入舞蹈搖擺的行列。

林百貨由文化局委託高青時尚股份有限公司經營，自2014年重新開幕以來，年年盛大舉辦生日慶，每年邀集民間團體以及多所學校組團遊行踩街，與市民共創城市熱鬧風景，形成台南的文化觀光品牌。

黃偉哲表示，今年「臺南400」活動，由林百貨12月2日舉辦的「府城摩登大遊行」揭開序幕，林百貨不但是台南重要的觀光景點，也已成為台南的歷史以及這座城市不可磨滅的一部分，他邀請全國民眾12月2日來台南，留下更多美好回憶。

林百貨說明，這次遊行特別邀請赤山舞團為本次活動打造專屬的摩登搖擺舞步，更邀請SFC街舞團，以精彩的舞蹈串連整場活動，以城市為舞台，與全城共舞，舞出台南的熱情，一起慶祝林百貨92歲生日。這次參與的團體當中，還有特地跨海來參加的金澤市石浦神社KIMA醬，以及本庄市吉祥物HANIPON，展現台日深厚友誼。

另外，林百貨四樓藝文空間，與袖珍藝術家李惠月老師合作，共同策劃「府城臺南的那些『小』事袖珍展」。即日起展出至2024/2/25。透過「流動饗宴」、「城食之美」、「台南有喜」三大展區，以1：12的比例展出迷人的懷舊場景，重現府城昔日的地貌風光。

台南林百貨今年92歲生日慶的「府城摩登大遊行」，將於12月2日熱鬧登場。（記者蔡文居攝）

台南林百貨今年92歲生日慶的「府城摩登大遊行」，將於12月2日熱鬧登場。（記者蔡文居攝）

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