徵台日友情圓滿 日本白河市長與黃偉哲為巨型達摩開眼

日本福島縣白河市市長鈴木和夫（右）與台南市長黃偉哲（左）一起為巨型達摩完成開眼合影，象徵台日友情圓滿。（南市府提供）

2023/11/20 18:32

〔記者蔡文居／台南報導〕日本福島縣白河市市長鈴木和夫今天拜會台南市政府，台南市長黃偉哲率新聞處長蘇恩恩、文化局專委黃宏文接見來賓，雙方也為2021年白河市致贈給台南市的半人高巨型達摩完成開眼，象徵台日友情圓滿。

黃偉哲表示，2021年台南市舉辦的總爺和風文化祭主題為福島縣，當時鈴木和夫市長為了文化祭活動錄製祝賀影片，並特地致贈白河市的吉祥物達摩至會場展出，當時是由他跟日本台灣交流協會高雄事務所的代表共同先點了一隻眼睛，而台南市感念這段情誼，一直妥善保存該尊達摩，這次再與鈴木市長合力點上另一隻眼睛，象徵著台日友情的圓滿與疫後交流熱絡復甦。

黃偉哲說，明年2024年台南將舉辦「臺南400」系列活動、台灣燈會和國際蘭展等，歡迎白河市的朋友們再來台南共襄盛舉，體驗台南市的富饒物產和古都魅力。

白河市長鈴木和夫表示，日本白河市與台南的白河區有同名之緣，感謝過去白河市學生來進行教育交流時所受到的歡迎與接待，且台南市和白河市一樣為古老的文化之都，很期待日後有機會參與台南的文化活動。對於像八田與一技師等在台灣留下建設的日本人能受到台灣人的感念，他也與有榮焉，他為了表達對台灣的支持，加入「日台共榮首長聯盟」持續為台灣發聲。

市府表示，日本白河市坐落於福島縣，擁有獨特的地理位置和豐富的自然資源，市內的小峰城和南湖公園歷史悠久，為遊客提供了豐富的文化觀光體驗，同時，白河市也以美味的白河拉麵和獨特的達摩傳統工藝而聞名。

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