陳昆和控論文抄襲要寫「葵花寶典」 郭國文諷是幻想小說已提告

市議員陳昆和召開記者會，指控選舉對手立委郭國文的博士論文抄襲。郭國文說，對手為了選舉不斷抹黑，已提告。（記者蔡文居攝）

2023/11/20 16:33

〔記者蔡文居／台南報導〕參選台南市第二選區立委的無黨籍市議員陳昆和今天會同無盟及國民黨議員，在南市議會召開記者會，指控選舉對手立委郭國文的博士論文作弊、抄襲，對此，郭國文說，對為了選舉不斷抹黑的人，已分別提告，勝訴後會將所有求償金全數捐出。

陳昆和目前擔任南市議會無盟黨團召集人，今天在無盟議員趙昆原、周奕齊、吳禹寰及國民黨議員李中岑、蔡宗豪及律師陳昆明陪同下，召開「民代論文抄襲毀形象」記者會，並決定將整個情節整理出版成書，並邀請全民共寫《郭國文博士論文作弊自戕學位葵花寶典》。

陳昆和說，郭國文於2015年取得博士學位，憑藉博士學位平步青雲。但博士論文先後遭多人指控違反學倫。郭為了掩飾2015年7月畢業版的抄襲，於2022年9月國家圖書館下架其畢業論文，換上掩飾作弊的版本。以一本沒有經過審查通過的掩飾本論文取代一本雖作弊滿滿但經過考核的學位論文。所以郭的博士學位基礎已盪然無存，像極了葵花寶典中的自戕情節，要求成大比照林智堅案於2個月內完成調查。

郭國文表示，如果是單純就學術論文，大可先檢舉，等成大審查結果出爐後，確認爆料是否準確再開記者會，對手陣營卻選擇未審先判，甚至攻擊成大的公平性，只為了在選前進行人格抹殺。一位前法官為了家族從政利益墮落至此，實令人遺憾。

郭國文說，對手爆料根本沒有可信度，質疑抄襲，但其實成大就認定沒有，質疑學校包庇又提不出證據，出書大概只能寫成幻想小說。

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