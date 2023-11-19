台南400世界交陪！ 35外籍生古都巡禮學畫八家將臉譜

來自北台灣35名外籍交換生參訪台南元和宮全台白龍庵，體驗八家將臉譜彩繪DIY。（記者王姝琇攝）

2023/11/19 18:45

〔記者王姝琇／台南報導〕迎接明年「台南400」系列活動不間斷！由台南市刺桐城文化學會主辦「台南府城400教育文化之旅」今天登場，來自北台灣35名外籍交換生參加2天1夜台南古都巡禮，特地到元和宮全台白龍庵認識八家將信仰文化、體驗臉譜彩繪，對在地文化歷史留下深刻印象。

在刺桐城文化學會理事長范厚榮帶領下，學生們走訪延平郡王祠開山王廟、臨水夫人廟、中華聖母天主堂、大埔福德祠、台南孔廟、貢噶寺、元和宮全台白龍庵、赤崁樓，並探索府城必比登美食小吃、體驗八家將臉譜彩繪。學生們仔細聆聽八家將信仰文化的源起解說，並依著臉譜圖騰進行彩繪，或創作自我風格臉譜，玩得不亦樂乎。

范厚榮表示，因應「台南400」，特別規劃與外籍生做多元文化體驗交流，難得來到府城古都大家都覺得很特別，尤其明年台南準備好迎接來自世界各地的遊客「一起台南．世界交陪」，我們也首度舉辦相關活動暖身，帶領參訪台南市景點與實際參與建立國際城市文化交流之旅。

元和宮主委王炳元表示，今年7月開始積極推廣八家將信仰文化，並舉辦多場次八家將臉譜彩繪DIY，獲得熱烈回響，很高興能迎接這批特別的外籍交換生，看著大家仔細聆聽解說、動手彩繪相當感動，讓八家將信仰文化得以帶給世界各地的人進一步的認識。

來自北台灣35名外籍交換生參訪台南元和宮全台白龍庵，體驗八家將臉譜彩繪DIY。（記者王姝琇攝）

外籍生體驗八家將臉譜彩繪，也進一步創作自我風格的臉譜樣式。（記者王姝琇攝）

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