12年1科！台南和勝堂明年迎「王獻大典」 實境解謎遊戲暖身

和勝堂結合社區文史導覽首度推出「十二瘟王的秘密」解謎實境遊戲，吸引近百人熱情參與。（記者王姝琇攝）

2023/11/19 18:16

〔記者王姝琇／台南報導〕2024適逢「台南400」，中西區和勝堂明年也將迎來12年1科的「王獻大典」。為此，和勝堂特地結合社區文史導覽首度推出解謎實境遊戲，今天吸引近百人熱情參與，透過6大關卡讓民眾認識王獻大典並提前暖身。

和勝堂「十二瘟王的秘密」解謎實境遊戲，是以和勝堂「王獻大典」為故事主軸設計而成，將密室逃脫與遊戲旅遊的深度導覽體驗作串聯，今天一行近百人分2場次進行闖關，包括南英商工觀光事業科師生、社區居民及其他宮廟人員等報名相當踴躍，參加者在關主引導下逐一闖關成功，期間更是對祭典內容與科儀留下深刻印象。

和勝堂特助吳尚穎表示，結合信仰文化、歷史演變與社區發展，設計推出的創新社區文史導覽活動，參加者透過1個半小時活動進行，就能認識王獻大典的各個細節，並從闖關中學習在地歷史，活動範圍以西門路、海安路、民族路、成功路為界，歷經請水、取（舟參）、造王船、請王令、王府添載、送王等科儀步驟，擺脫傳統教學式導覽解說的刻板印象。

南英商工觀光事業科主任王幸娟說，帶領學生參加這項活動很有意義，讓學生不只是玩遊戲，還能透過闖關了解社區及地方重要活動，包括民俗科儀的進行，地方歷史的演進等，特別的是，此次由3年級學生協助擔任關主，讓他們更了解其中意涵，帶領1、2年級學弟妹一起認識地方。

和勝堂「十二瘟王的秘密」解謎實境遊戲祭出各式古今道具協助參與者闖關。（記者王姝琇攝）

和勝堂結合社區文史導覽首度推出「十二瘟王的秘密」解謎實境遊戲，吸引近百人熱情參與。（記者王姝琇攝）

參加民眾依序解謎闖關。（記者王姝琇攝）

和勝堂「十二瘟王的秘密」解謎實境遊戲祭出6大關卡，讓參與者在1個半小時內深度了解王獻大典。（記者王姝琇攝）

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