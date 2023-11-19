為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

台南超商拾「金」不昧 失主喜：我還沒報警啊

台南一間超商店長拾得黃金手環報警，二分局民權派出所警員盧永耀（左）調閱監視器迅速找到失主楊姓女子（右）。（圖：警方提供）

台南一間超商店長拾得黃金手環報警，二分局民權派出所警員盧永耀（左）調閱監視器迅速找到失主楊姓女子（右）。（圖：警方提供）

2023/11/19 11:45

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名楊姓女子於昨（18）日晚上8時許到中西區民族路超商購物，離店時沒發現已掉落自己生日時長輩送的黃金手環，直到店家拾獲報案，員警調閱監視器過濾分析找到金手環主人，楊姓女子喜出望外、到派出所領回。

台南市警局二分局民權派出所於昨（18）日晚間8時許接獲民族路1家超商店長報案、指在店內清潔環境時撿到1只黃金手環。民權派出所警員盧永耀、吳達義受理後，立即調閱附近監視器影像過濾人車，發現失主是當日在該超商前，有1輛白色休旅車下車的女子所有，警方查出是住在中西區的48歲楊姓女子。

楊女接到警方通知後，隨即趕到民權派出所領回，她向警方表示，這只黃金手環重約1兩、市價超過新台幣6萬元，是她生日時長輩特別買來送給她的禮物，可能是在購物時不慎滑落。

楊女表示，沒想到她尚未向警方申報遺失之前就接到警方通知領回貴重失物，對於南市警二分局民權所警員盧永耀、吳達義積極尋找失主的高效率，以及超商店家拾金不昧表達感謝之意。

警方提醒，民眾出門在外，務必隨時留意自身財物，避免貴重物品遺失或遭有心人士竊取，若不幸遺失，可至派出所尋求警方協助。

楊女遺失的黃金手環重約1兩，市價逾新台幣6萬元。（圖：警方提供）

楊女遺失的黃金手環重約1兩，市價逾新台幣6萬元。（圖：警方提供）

協助找到黃金手環失主的台南市警二分局民權派出所警員盧永耀（左）、警員吳達義（右）。（圖：警方提供）

協助找到黃金手環失主的台南市警二分局民權派出所警員盧永耀（左）、警員吳達義（右）。（圖：警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
馬公廢棄大型家電驚藏10萬現金 清潔隊送派出所招領
2023/10/12 20:39

馬公廢棄大型家電驚藏10萬現金 清潔隊送派出所招領
錢包失主是奧地利人 雄警動員女友用社群媒體搜尋
2023/09/07 10:20

錢包失主是奧地利人 雄警動員女友用社群媒體搜尋
大學生打工賺數萬學費竟遺失 熱心郵差拾金不昧
2023/08/29 16:59

大學生打工賺數萬學費竟遺失 熱心郵差拾金不昧
跨越一年找回遺失錢包！少年釣魚釣到6萬多元現鈔
2023/08/23 23:34

跨越一年找回遺失錢包！少年釣魚釣到6萬多元現鈔
千元鈔路上滿天飛 高雄這爸爸做了最好身教
2023/07/20 10:50

千元鈔路上滿天飛 高雄這爸爸做了最好身教
臺南市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播