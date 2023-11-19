許文龍辭世 陳水扁曝過往互動秘辛
〔記者王俊忠／台南報導〕南台灣知名國際企業奇美集團創辦人許文龍，不幸於昨（18）日辭世，享耆壽96歲。前總統陳水扁在臉書哀悼、並說2000年3月下旬他剛選上總統時，擔任國政顧問的許文龍第一個贊成由軍人唐飛組閣；但也在他任台北市長時，許文龍轉達層峰有意修憲把總統制改為絕對多數，抱歉，這讓許失望了！
陳水扁並透露，昨天18日是許文龍不幸辭世日，38年前，其妻吳淑珍發生政治車禍，被送到奇美醫院急救，也恰是11月18日。許離世的噩耗傳來，讓他不勝悲慟，「一代偉人再見了，敬佩的慈善企業家許資政安息吧！」。
陳水扁說，永遠感恩許資政從他擔任立委開始的一路栽培與堅定力挺，他在臉書曝光的這張舊照片是他於2000年3月29日，以李遠哲為首的國政顧問團部分成員合照，當時他剛當選總統第11天，為決定首度政黨輪替的新任閣揆人事以利組閣，提名代表進步力量的李遠哲被婉拒後，改提名代表穩定力量的軍人唐飛組閣，出任國政顧問的許文龍第一個鼓掌贊成並獲得無異議通過。
2003年下半年，許文龍到總統府與他提到本土社團將在隔年228發起50萬人的群眾運動，陳水扁當時建議百萬人民站出來的「族群大團結，牽手護台灣」運動，應提升為總統大選大型文宣與組織動員的一部分，此活動也是阿扁連任成功的最大功臣。
不過，也有讓許文龍失望的事，陳水扁提到記得他當台北市長時，有一次許文龍轉達層峰有意修憲，把總統制改為絕對多數，但非常抱歉讓許失望了，也才有今天繼續維持的相對多數制。2015年，在他總統任內全力配合支持興建的奇美博物館開幕之初，許資政抱病陪他參訪解說2小時，那次是他們兩人最後一次的相處了！再見許資政！