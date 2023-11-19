許文龍辭世 陳水扁曝過往互動秘辛

前總統陳水扁在臉書披露與不幸辭世的奇美集團創辦人許文龍過往兩人互動秘辛。（圖：擷取自陳水扁臉書）

2023/11/19 09:28

〔記者王俊忠／台南報導〕南台灣知名國際企業奇美集團創辦人許文龍，不幸於昨（18）日辭世，享耆壽96歲。前總統陳水扁在臉書哀悼、並說2000年3月下旬他剛選上總統時，擔任國政顧問的許文龍第一個贊成由軍人唐飛組閣；但也在他任台北市長時，許文龍轉達層峰有意修憲把總統制改為絕對多數，抱歉，這讓許失望了！

陳水扁並透露，昨天18日是許文龍不幸辭世日，38年前，其妻吳淑珍發生政治車禍，被送到奇美醫院急救，也恰是11月18日。許離世的噩耗傳來，讓他不勝悲慟，「一代偉人再見了，敬佩的慈善企業家許資政安息吧！」。

陳水扁說，永遠感恩許資政從他擔任立委開始的一路栽培與堅定力挺，他在臉書曝光的這張舊照片是他於2000年3月29日，以李遠哲為首的國政顧問團部分成員合照，當時他剛當選總統第11天，為決定首度政黨輪替的新任閣揆人事以利組閣，提名代表進步力量的李遠哲被婉拒後，改提名代表穩定力量的軍人唐飛組閣，出任國政顧問的許文龍第一個鼓掌贊成並獲得無異議通過。

2003年下半年，許文龍到總統府與他提到本土社團將在隔年228發起50萬人的群眾運動，陳水扁當時建議百萬人民站出來的「族群大團結，牽手護台灣」運動，應提升為總統大選大型文宣與組織動員的一部分，此活動也是阿扁連任成功的最大功臣。

不過，也有讓許文龍失望的事，陳水扁提到記得他當台北市長時，有一次許文龍轉達層峰有意修憲，把總統制改為絕對多數，但非常抱歉讓許失望了，也才有今天繼續維持的相對多數制。2015年，在他總統任內全力配合支持興建的奇美博物館開幕之初，許資政抱病陪他參訪解說2小時，那次是他們兩人最後一次的相處了！再見許資政！

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