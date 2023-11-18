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台南官田產銷履歷菱角田開放清田採菱 遊客賺到食農體驗

台南官田農會自營的食農教育體驗田約有6分地，今天舉辦最後一場惜菱清田活動，親子下水採菱體驗食農教育，認識友善耕種。（記者楊金城攝）

台南官田農會自營的食農教育體驗田約有6分地，今天舉辦最後一場惜菱清田活動，親子下水採菱體驗食農教育，認識友善耕種。（記者楊金城攝）

2023/11/18 14:36

〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田區農會栽種產銷履歷的食農教育菱角田，今（18）日開放遊客「清田」採菱，遊客有吃有拿，賺到食農體驗，也認識友善耕種的產銷履歷，生產食安的菱角、保護水雉棲地生態環境，清田採菱別具意義。

「菱鄉」台南官田栽種菱角全台最多，今年上半年因缺水，造成菱田面積只有212公頃，比去年菱田面積少25%，菱角產量減少1000公噸。

官田農會總幹事林定億說，菱角產季可到第六、第七期花，目前在第四、第五期花的產季後半段，因菱田面積鋭減，盤商收購價1台斤38元不錯。

官田農會為保育菱田濕地生態，保護水雉在內的動物，近些年推廣菱田友善耕種、產銷履歷認證，林定億說，農會輔導產銷履歷菱田已有6公頃多，不管是友善耕種，還是產銷履歷的菱角田，1分地產量約有1200公斤，跟慣行農法一般菱田的產量毫不遜色，值得推廣給菱農，一起保護農田濕地生態。

農會自營的食農教育體驗田約有6分地，產季至今舉辦18場食農採菱體驗，計有800人參加，今天最後一場惜菱清田活動，開放民眾免費採菱後功成身退。

不少親子參加「清菱」，有的遊客從台中、台南趕至，農會提供青蛙裝穿著下田採菱，自備青蛙裝不受限，大家翻找菱角，趣味橫生，實際體驗食農教育和友善耕種。

現場還有農會提供菱角打滷麵、菱角西米露、熟菱角品嘗，也邀請青農展售台南在地農產品，遊客採菱之行收穫滿滿。

台南官田農會自營的食農教育體驗田約有6分地，今天舉辦最後一場惜菱清田活動，親子下水採菱體驗食農教育，認識友善耕種。（記者楊金城攝）

台南官田農會自營的食農教育體驗田約有6分地，今天舉辦最後一場惜菱清田活動，親子下水採菱體驗食農教育，認識友善耕種。（記者楊金城攝）

官田農會總幹事林定億（左二）等人展示農會菱角產品，還提供菱角打滷麵、菱角西米露、熟菱角給清田遊客品嘗。（記者楊金城攝）

官田農會總幹事林定億（左二）等人展示農會菱角產品，還提供菱角打滷麵、菱角西米露、熟菱角給清田遊客品嘗。（記者楊金城攝）

官田農會的食農教育體驗田今天最後一場惜菱清田活動，邀青農展售農產品並提供遊客品嘗。（記者楊金城攝）

官田農會的食農教育體驗田今天最後一場惜菱清田活動，邀青農展售農產品並提供遊客品嘗。（記者楊金城攝）

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