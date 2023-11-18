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南市表揚績優志工 80歲陳黃翠花累積服務1萬122小時

高雄榮總台南分院陳黃翠花（右）累積服務時數達1萬122小時，服務年資長達18年。（記者王姝琇攝）

高雄榮總台南分院陳黃翠花（右）累積服務時數達1萬122小時，服務年資長達18年。（記者王姝琇攝）

2023/11/18 13:58

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府今天舉辦「112年度績優志工與績優團隊表揚大會」，市長黃偉哲頒獎表揚128位來自不同領域服務年資滿10年且時數已滿2千小時的績優金質獎志工，其中80歲陳黃翠花服務時數最多有18年，累積服務時數達1萬122小時，83歲謝慶美則是這次表揚年紀最長的志工。

黃偉哲表示，目前台南市有2019個志工團隊，志工總人數總計有10萬569名，其中65歲以上的志工有2萬8808人，佔總志工人數約3成，感謝來自不同領域的志工伙伴無私貢獻與付出，更感謝高齡長者志工願意走出家門，投入志願服務工作，這是台南的驕傲。

今年金質獎得主中，由財稅局推薦的83歲謝慶美是獲獎者中最高齡志工，她自稅務單位退休後又回到原單位擔任志工，因熟悉稅務方面問題，總是能及時幫洽公民眾做出最正確的判斷與指引。高雄榮總台南分院陳黃翠花累積服務時數達1萬122小時，服務年資長達18年，她以「趁還有能力、體力及行動力時，幫助需要的人」之信念從事志願服務工作，其精神值得學習。

此次榮獲長青志工團績優志工二等功勳獎的許素珍，現為官田社區發展協會理事，連任2屆理事長卸任後，至今仍持續推動社區福利服務，她經常自掏腰包協助弱勢，熱愛下廚的她總是開著車載志工一起上市場採買新鮮食材，親自掌廚準備據點共餐佳餚，現年65歲的她總是充滿活力，笑稱每天行程滿檔，比上班族還要忙碌。今年她代表台南市參加衛福部112年度金卓越社區選拔榮獲「甲等獎」，將於11月22日至衛福部領獎。

社會局長盧禹璁指出，除128位金質獎志工表揚，尚有162名服務滿6年、達1200小時以上銀質獎，248名服務滿3年、達600小時以上銅質獎志工，社會局將請各志工單位代頒獎狀。

由財稅局推薦的83歲謝慶美（右）是獲獎者中最高齡志工。（記者王姝琇攝）

由財稅局推薦的83歲謝慶美（右）是獲獎者中最高齡志工。（記者王姝琇攝）

台南市政府今日舉辦「112年度績優志工與績優團隊表揚大會」。（記者王姝琇攝）

台南市政府今日舉辦「112年度績優志工與績優團隊表揚大會」。（記者王姝琇攝）

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