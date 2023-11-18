把友人撞成半身不遂還逃逸 肇事男上訴被判更重

陳姓男子撞到姚姓友人後，卻忽略他要叫救護車，改叫計程車把他丟包進醫院，二審認為他缺乏人道關懷，導致姚男無法諒解陳男。（記者王捷攝）

2023/11/18 12:54

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子2年前開車撞到姚姓友人，姚男昏迷前，求他叫救護車，但陳男叫計程車把姚男丟包醫院，自己則逃離現場，最後姚男半身不遂，一審因和解判處1年9個月，陳男覺得判太重而上訴，二審時法官很在意陳男認識姚男，卻不幫忙叫救護車，反而還逃逸，且一審漏掉考慮陳男無照駕駛，應該要加重刑度，所以改判2年4個月徒刑。

這件車禍發生在2021年3月，陳男開車經過產業道路時，與姚男發生嚴重車禍，姚男整輛車被撞進田間，車內4人都彈出車外，姚男在暈厥前發現肇事者是認識的陳姓男子，拜託陳男幫忙叫救護車，隨後便暈倒，但姚男事後才知道，陳男叫計程車把他丟包去醫院，是醫師報案才讓車禍曝光，不過車鑑會的報告認為，這件車禍姚男、陳男都有責任。

一審時，陳男提出和解，法官以過失致人重傷罪、致人重傷逃逸罪，處1年9個月徒刑，檢方上訴認為，陳男無照駕駛，刑期應該要依法加重，陳男雖然與被害人和解，卻不付和解金，欠缺責任感，僅是以和解的名義來減輕罪責。

二審時，讓合議庭最在意的，是陳男與姚男有交情，但陳男在發生事故後選擇逃離現場，最後姚半身不遂，且車禍發生一年多來，陳男也未賠償姚男任何損失，考量被告的犯罪動機、人際關係及犯罪後態度等因素，而且檢方說的無照駕駛應該加重處罰也有道理，所以改判2年4個月。

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