台南、滋賀經濟產業交流10週年 雙方再追加自行車觀光交流

台南市與日本滋賀縣簽署自行車觀光交流備忘錄，雙方的合作層面更深化。（記者吳俊鋒攝）

2023/11/17 18:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市與日本滋賀縣簽署經濟產業交流備忘錄10週年，在親善大使一青妙的牽線下，雙方今天再簽署自行車觀光交流備忘錄，更深化合作領域，促進兩地的發展。

簽署儀式於大台南會展中心登場，在市長黃偉哲、滋賀縣議長奥村芳正與一青妙等人見證下舉行，雙方約定活用資源，致力推動兩地的自行車觀光，進一步促進旅遊人次的增加。

雙方各由台南市觀光旅遊局長林國華與滋賀縣觀光振興局長上田重和等代表簽署，一青妙也宣讀交流備忘錄的內容，相當慎重。

黃偉哲表示，台南曾被全球著名單車雜誌《Momentum》評為全球12個最適合鐵馬旅遊城市之一，最近又入選英國雜誌《國家地理旅遊》「2024年全球最酷景點」，感謝各地觀光旅客的肯定。

黃偉哲說，滋賀縣是眾所周知日本最好的單車旅遊城市之一，希望透過這次備忘錄簽署，滋賀縣能協助向日本當地民眾推廣台南鐵馬觀光，吸引更多人來旅遊，達到國際交流合作的實質意義。

黃偉哲提到，即將迎來台南400年，市府全力籌辦系列活動，加上台灣燈會、台灣國際蘭展等，他誠摯邀請滋賀縣好朋友能夠前來，體驗兼具文化風情與科技特色的古都之美。

奥村芳正致詞時指出，期盼透過備忘錄的簽署，更深化彼此的關係，他也相信雙方的友好情誼能夠更進一步，站在縣議會的立場，將全力支持這樣的交流。

林國華認為，台南有合適的自行車道，路線可串聯各古蹟、景點等，騎鐵馬也可以是很棒的旅遊方式，希望透過與滋賀縣的合作，將這樣的運動觀光推廣到日本。

林國華強調，日本是台南重點推廣的國際觀光客源國，今年除了前往東京出展文總主辦的「TAIWAN PLUS 2023」，也接受大阪市政府盛情邀約，將於12月參與大阪．光之饗宴2023活動。

另外，今年4月與仙台市合作推動台南仙台包機首航，促進台南旅遊產品在仙台市、山形市等東北地區縣市開發販賣；7月至群馬縣日本最大公路休息站道的驛前橋赤城設置觀光推介攤位。

10月則首次於山口縣舉辦台南觀光推介展攤獲當地主要媒體yab山口朝日放送報導，未來也將積極把台南市的多元觀光情報傳遞給海外觀光客。

台南市與日本滋賀縣簽署自行車觀光交流備忘錄，雙方的合作層面更深化。（記者吳俊鋒攝）

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