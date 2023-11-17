台南通緝犯躲舊公寓1年 登革熱噴藥應門被逮

警方協助登革熱噴藥，沒想到開門的是一名通緝犯。（民眾提供）

2023/11/17 16:07

〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局協助衛生局登革熱噴藥，意外查獲毒品案。16日上午9點多，警方協助噴藥人員到一處舊公寓，豈料屋主許姓男子門一開，帶隊的警備隊副隊長蘇敬修就認出許姓男子是逃亡一年的通緝犯，同時還在屋內找查獲安非他命，訊後將他移送法辦。

30多歲的許姓男子是毒品及竊盜案的通緝犯，他在北區犯下多件刑案，因此蘇敬修記得他的長相，但1年多前許姓男子被通緝後似乎就銷聲匿跡，直到昨天登革熱噴藥時才露出馬腳。

當天，蘇敬修與立人所巡佐許文利帶警員去老公寓進行樓層檢查，為噴藥做準備，結果發現一住戶門鎖上鎖且久不應門，在通知鎖匠準備開鎖時，住戶突然開門，蘇敬修一眼就認出應門男子正是被追緝超過1年的許姓男子，員警隨即將其逮捕，並在其住處查獲0.7公克的安非他命及相關吸食器具。

許姓男子落網後感嘆，看到警察來，就想乾脆面對司法程序也好，因為在遭通緝期間，他幾乎不敢出門，日常生活靠外送服務維持，整天關在家裡很不舒服，訊後警方將他移送法辦。

五分局長陳宇桓指出，為防止犯罪分子躲避警方追緝，分局已對轄區內短期出租套房進行登記並建立資料庫，並持續追查毒品來源，同時呼籲民眾遠離毒品，以免觸法。

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