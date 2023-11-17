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「世界500大超級電腦」有5台是台灣研發 中國退到10名外

李忠憲貼文「地表最強超級電腦」，台灣排名進步。（ 擷自臉書）

李忠憲貼文「地表最強超級電腦」，台灣排名進步。（ 擷自臉書）

2023/11/17 09:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣電腦科技發展與時俱進，學者李忠憲以「世界500大超級電腦」排行榜為例，提出分析觀點，中國退到10名以外，中國真的沒錢了，反觀台灣則在進步中，現在世界500大超級電腦裡面就有5台是台灣研發。

李忠憲說，上一次他帶隊去法蘭克福參加世界超級電腦年會，500大裡面台灣1個都沒有，名單的第1名跟第2名都是中華人民共和國，第1名上台致詞時，非常囂張講，這個名單有近5分之1的超級電腦都在中國。中國錢真的很多，花在這些用錢堆砌起來的計算能力，真的一點也都不手軟。

李忠憲指出，然而幾年之後的現在，前10名沒有1個是中國的，「中國真的沒錢了」。當初看中國主要的用途都拿來做維穩， 他就想這樣下去真的能夠長久嗎？全世界能夠讓研究人員這樣肆無忌憚地侵犯隱私，除了中國大概就剩下北韓、俄羅斯，這些技術很難外銷。

李忠憲表示，當初他在國家高速網路與計算中心擔任副主任時，團隊打造的「台灣杉2號」現在還在86名，真令人感到開心，這個名單跟當初在法蘭克福的時候完全不一樣，「台灣現在世界500大超級電腦裡面有5台，台灣真的什麼都在進步當中」。

李忠憲並整理貼文TOP500公佈2023年下半年全世界超級電腦排名：第1名：Frontier（美國），架構AMD；第2名：Aurora（美國），架構INTEL；第3名：Eagle（美國），架構INTEL+NVIDIA；第4名：Fugaku（日本），架構Fujitsu；第5名：LUMI（芬蘭），架構AMD；第6名：Leonardo（義大利），架構INTEL+NVIDIA；第7名：Summit（美國），架構IBM+NVIDIA；第8名：MareNostrum 5 ACC（西班牙），架構INTEL+NVIDIA；第9名：DGX SuperPOD（美國），架構NVIDIA；第10名：Sierra（美國），架構IBM+NVIDIA。

學者李忠憲以「世界500大超級電腦」排行榜為例，分析觀點指出中國真的沒錢了。（記者洪瑞琴攝）

學者李忠憲以「世界500大超級電腦」排行榜為例，分析觀點指出中國真的沒錢了。（記者洪瑞琴攝）

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