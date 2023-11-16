台南包租代管再推1600戶 租金為市場行情8、9折

台南市長黃偉哲（後排左4）偕同都發局與合作業者宣傳包租代管第4期計劃啟動。（記者洪瑞琴攝）

2023/11/16 21:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央社會住宅包租代管計畫進入第四期，台南市再推1600戶，市府今（16）日啟動儀式，強調房客可以市場租金行情的8折或9折租到房屋，同時拓展溪北地區的包租代管服務，包括增加服務據點推廣宣傳，邀請更多溪北地區的房東、房客，共同加入包租代管的行列。

台南市長黃偉哲說，租房子對於房東以及房客都不是容易的事情，「房東怕碰到奧房客、房客怕碰到奧房東」，中間來回溝通更是增加租賃關係的成本，而包租代管政策，引入專業單位服務，不但讓弱勢族群租屋更加容易，對房東來說更是有3稅減免（房屋稅、地價稅、所得稅）、3費補助（公證費、修繕費、居家安全相關保險費）、3年服務的「包租代管333」優勢。

南市都發局強調，包租代管計畫鼓勵房東出租低度利用的住宅，房客參加包租代管方案，可以市場租金的8折或9折租到房屋，此外還享有政府補助媒合仲介費用，符合資格的房客，還可申請租金補貼，減輕租屋負擔，而房東所得稅每月租金收入免稅額每屋1萬5000元，房東、房客均獲租屋保障，南市包租代管累積總媒合數目前已達6131戶。

都發局表示，房東加入計畫，只要經委託業者媒合房客成功，政府不但補助媒合仲介費用，還提供「包租代管333」優惠等利多；包租代管計畫房客資格，則為年滿18歲國民，於南市無自有住宅，家庭成員每人每月平均所得低於4萬9805元，戶內動產總額低於302萬、不動產總額低於537萬元均符合申請資格。

南市包租代管推動成效。（南市都發局提供）

南市包租代管計劃房東優惠利多。（南市都發局提供）

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