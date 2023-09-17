台南返老還童希望園區啟用 無償提供癌友療癒體驗

返老還童希望園區完工啟用，以服務癌友為宗旨。（記者吳俊鋒攝）

2023/09/17 00:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由返老還童氣功協會籌設的返老還童希望園區台南文教中心完工，16日啟用，園區以服務癌友為宗旨，無償協助短期的療癒體驗，並提供相關的醫療知識，以及養生運動教學等，讓癌友們在康復之路上不孤單。

該希望園區位於大內區頭社里，由財團法人返老還童防癌文教基金會結合志工攜手打造。

16日的啟用典禮，返老還童氣功協會創辦人蔡良安、大內區長李義隆，以及立委陳亭妃與郭國文，還有各界貴賓等都出席，一起剪綵，近千名志工與民眾到場見證，歡慶落成。

蔡良安提到，希望園區文教中心，是依照聯合國世界衛生組織WHO的癌症輔療法（CAM）的規範所建造，每位癌友可免費7天至2週的短期食宿服務，並體驗自然生活的機會。

蔡良安強調，園區除了攜手專業的醫療團體，並將相關的知識與學習、養生，以及自然休憩等結合，並規劃有身、心、靈成長課程，為癌友的康復之路增添更多希望。

園區內打造1棟3層樓的多功能活動中心，以及9棟日式鋼構3層樓的VILLA式住宿區，有148間雙人房，可同時容納近300名癌友。

希望園區還有農場，生產無毒蔬果供應上課癌友食用，也提供優質的天然場域，可以進行運動練功，以及靜坐等活動。

返老還童希望園區完工啟用。（記者吳俊鋒攝）

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