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台南登革熱疫情嚴重 羅一鈞將駐紮一個月當「防疫隊長」

羅一鈞將駐紮台南市一個月，擔任「防疫隊長」降低登革熱疫情。（疾管署提供）

羅一鈞將駐紮台南市一個月，擔任「防疫隊長」降低登革熱疫情。（疾管署提供）

2023/09/16 19:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕台南市疫情嚴重，許多市民飽受染疫痛苦，但疫情仍沒有降低趨勢。行政院長陳建仁今天（16日）到台南市視察，也要求疾管署副署長羅一鈞駐紮台南市，當「防疫隊長」，拚中秋節連續假期後疫情能開始下降。

統計至今天（16日）止，全國已經累計8024例本土病例，當中台南市就佔7191例，高達89.6%，遠遠超過各縣市，疫情非常嚴重。陳建仁為此到台南市視察，也請羅一鈞進駐台南。

羅一鈞曾經數次到台南等疫情熱區，他今天受訪時再度說明，疾管署將在下週一（19日）成立登革熱防疫前進應變工作隊，由他擔任隊長，駐紮台南市協助各項防疫措施和中央、地方政府的行政協調，預計至少為期一個月。

羅一鈞分析，目前疫情雖然處於上升階段，但是本週新增病例數和上週僅略升，顯示病例增加幅度有趨緩跡象，而監測本週台南市的通報陽性率與誘卵桶指數兩指標都下降，加上從上週起台南降雨情形減少，包含防治成效、天候因素都顯示已經露出疫情反轉曙光，也象徵台南疫情是有逐漸獲得控制，不需要因應登革熱成立中央流行疫情指揮中心。

羅一鈞說，前進應變工作隊重點工作是希望未來二到三週讓疫情明顯反轉，中秋節連假後能開始下降，再進一步討論工作隊是否還有持續運作的必要性。

疾管署今天晚間也說明，將依指示將於下週一成立「前進應變工作隊」，由羅一鈞進駐擔任工作隊隊長，南區管制中心李翠鳳主任擔任副隊長，設置防疫組、疫情組、企劃及管考組、後勤組，由疾管署機動防疫隊、南區管制中心及署本部支援同仁共約20餘名擔任隊員，持續每日投入社區防疫工作、就近即時提供地方政府疫情分析、策略建議及行政協調。

登革熱每日確診趨勢圖。（疾管署提供）

登革熱每日確診趨勢圖。（疾管署提供）

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