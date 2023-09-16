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市定首巡！抓逾假未歸好兄弟 「府城縣城隍夜巡」登錄無形文資

府城縣城隍夜巡登錄為台南市民俗，今天參與「市定首巡」人數突破500人，下午廟前廣場湧進大批信眾。 （記者王姝琇攝）

府城縣城隍夜巡登錄為台南市民俗，今天參與「市定首巡」人數突破500人，下午廟前廣場湧進大批信眾。 （記者王姝琇攝）

2023/09/16 18:36

〔記者王姝琇／台南報導〕府城縣城隍夜巡去年11月公告登錄為台南市民俗，保存者為全臺首邑縣城隍廟。今天由副市長葉澤山進行文資授證，並扶轎陪同城隍爺走出「市定首巡」第一步，啟動今年夜巡捉拿逾期未歸鬼魂，並進行「路祭」。

縣城隍廟去年大駕曾衝進民權派出所為2位殉職員警伸冤，今年5月忠義路和成功路口的斑馬線發生死亡車禍，接續重大事件及民俗科儀引起群眾關注。今年城隍夜巡全程14.4公里，從北區遶到中西區、南區、東區再回到北區，參與人數突破500人，今天下午縣城隍廟前廣場已經湧進大批信眾，將周邊交通擠得水洩不通。

葉澤山表示，「府城縣城隍夜巡」保存豐富的在地獨特儀式，包括農曆7月前城隍大駕出門稟報玉帝夜巡事宜；每3年1次於夜巡前、鬼門將關時設置公案桌，讓好兄弟鳴鼓申冤；夜巡當天極具特色，由頭旗、開路鼓、大算盤、執事隊、四將五鬼、七爺八爺、家將團、鎮魘大神、大駕、輦轎、神轎、小法團組成的香陣隊伍，並於重要路口「打路煞」，途中偶發性的「抓鬼」任務等，無一不深具城隍夜巡信仰地特色。年年辦理迄今，已是民俗愛好者及許多市民的共同記憶。

全臺首邑縣城隍廟創建於1711年，為台南3所清代官建城隍廟之一。縣城隍夜巡起於1970年代經城隍爺神示，屬農曆7月後之祭儀，意在驅鬼除煞，於舊府城四城門內的範圍進行夜巡，捉拿逾期未歸之鬼魂，並於城隍爺擇定的路口進行「路祭」。民俗早年為不定期，2007年起定期於農曆7月過後首個週六舉辦，儀式及夜巡將從下午至當日深夜。

文資處表示，「府城縣城隍夜巡」於去年9月進行文資委員訪查，委員咸認民俗極具特色，且居民自發參與度高，保存者亦十分用心，在交通繁忙的府城區內，盡力維持夜巡文化之傳統面貌與內涵，與市民生活取得平衡，辦理迄今深獲信眾認同，今登錄為本市無形文化資產，除肯定廟方用心，也期能讓民眾看見珍貴而獨特之民俗，讓民俗永續傳承。

府城縣城隍夜巡登錄為台南市民俗，今天由副市長葉澤山進行文資授證，並扶轎陪同城隍爺走出「市定首巡」第一步。 （記者王姝琇攝）

府城縣城隍夜巡登錄為台南市民俗，今天由副市長葉澤山進行文資授證，並扶轎陪同城隍爺走出「市定首巡」第一步。 （記者王姝琇攝）

府城縣城隍夜巡登錄為台南市民俗，今天由副市長葉澤山進行文資授證，並扶轎陪同城隍爺走出「市定首巡」第一步。 （記者王姝琇攝）

府城縣城隍夜巡登錄為台南市民俗，今天由副市長葉澤山進行文資授證，並扶轎陪同城隍爺走出「市定首巡」第一步。 （記者王姝琇攝）

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