伊甸「全盲店長」出任務 串珠展現生命力

伊甸無障礙生活節全盲店長小方（左1），突破障礙親手做串珠，展現生命力。（記者王姝琇攝）

2023/09/16 15:23

〔記者王姝琇／台南報導〕伊甸基金會今日在水交社文化園區舉辦「無障礙生活節」，全盲店長小方突破障礙親手做串珠，吸引群眾目光；短短30分鐘製作出栩栩如生的立體串珠作品，舉凡企鵝、老虎、小狗、小貓等動物造型都難不倒他。

今年49歲的小方成為全場最激勵人心的全盲店長，領有極重度身障手冊的他，竟是串珠達人，7年前突如其來的眼底出血導致雙眼失明，加上高血壓、糖尿病加及長期洗腎等病史，讓小方不得已放棄原本鋼鐵作業員的工作。直到3年前，接受伊甸生活重建課程及居家就業服務，學會手杖定向、盲用手機及煮飯等自理能力，更在伊甸就服員協助下學習串珠。

因為看不見，小方須先用12格收納盒分類珠子的顏色，熟記珠子位置後，透過手機報讀軟體播放，準備圓珠的數量及顏色，再以手指觸感將細線穿過只有0.5毫米的圓珠孔徑。現在小方還會跟姪子拍攝影片，在網路分享手作品。小方有感而發地說 :「從沒想過能再度就業，不用一直被照顧的感覺真的很開心，想用串珠作品讓大家看見身障者克服障礙的生命力。」

伊甸基金會今年首場「無障礙生活節」活動今天在台南水交社文化園區熱鬧登場，超過50家排隊美食設攤共襄盛舉，還有趣味身障闖關、視障樂團快閃演出，數十名身障青年擔任店長熱情叫賣，邀民眾以行動支持身障朋友擁有無障礙生活。

伊甸資源發展處處長黃子倢表示，「無障礙生活節」今年邁入第10屆，呼籲社會大眾看見並同理身障者的需求，無障礙不僅是環境的友善，更需要社會大眾的包容與關懷，邀民眾支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，與伊甸一同打造友善環境。

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