國定民俗「西港刈香」明年第81香科 取（舟參）開始造王船了

西港香五主會首。（記者楊金城攝）

2023/09/16 14:02

〔記者楊金城／台南報導〕有「台灣第一香」美譽的國定民俗「西港刈香」，明年將舉辦第81香科，剛好滿4甲子240年，西港慶安宮今天（16日）為明年甲辰香科的王船前往南海埔境主公殿神榕處取（舟參），代表開始建造王船了，西港香王醮緊鑼密鼓籌辦。

「（舟參）」是貫穿王船底部的木材，亦即是西港香慶安號王船的龍骨。千歲爺指示明年甲辰香科西港香寶（舟參）的長度是9尺6寸4分。

西港香保存最傳統、完整有台灣味的王醮，慶安宮記載西港南海埔榕樹公在2006、2009、2024年香科擲筊中選寶（舟參）3次；但中選寶（舟參）最多的是七股永吉公地尾的神榕6次。

慶安宮今天一早7點舉辦「取（舟參）」科儀，出動千歲爺、五角頭神轎、將爺團、帥爺團等神轎、陣頭500人，由慶安宮主委黃勝家、總幹事方一峰、主會首張右宗、副會首黃耀如、協會首陳慶國、都會首長郭錦泉、讚會首曾茂隆壓陣，沿路鑼鼓，許多信眾、商家設置香案迎駕。

隊伍抵達南海埔神榕後，出動吊車、電鋸，在國寶王船師林良太指導下，在上午9點15分進行取（舟參），50分鐘後鋸下重約730公斤、長約12尺（近4公尺）的枝幹，小心弈奕以紅布包裹後吊放貨車，再由香陣護送回慶安宮的王船廠，下週開斧造王船。

南海埔這棵神榕初估樹齡百歲以上，早年由慶安宮的「城隍境主」指示栽種，象徵兵馬的駐鎮，肩負保護當地南海埔的平安。

神轎、陣頭500人護送。（記者楊金城攝）

信眾跪地祈福。（記者楊金城攝）

西港慶安宮明年甲辰香科第三次在南海埔境主公殿的神榕取（舟參）。（記者楊金城攝）

西港慶安宮明年甲辰香科的寶（舟參）。記者楊金城攝）

台南西港慶安宮明年甲辰香科的寶（舟參）鋸下長約4公尺。（記者楊金城攝）

台南西港慶安宮明年甲辰香科的寶（舟參）鋸下長約4公尺。（記者楊金城攝）

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