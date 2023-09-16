想拚「龍子」「龍女」看過來 註生娘娘誕辰台南這間廟備「助孕」料理

保西代天府舉辦註生娘媽文化節祭典，準備麻油雞料理，為想拚龍子、龍女的信眾助孕。（記者吳俊鋒攝）

2023/09/16 12:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是農曆8月2日，有「大人廟」之稱的台南歸仁區保西代天府，供奉的註生娘媽舉辦誕辰祭典，依循上百年的傳統習俗，特地準備麻油雞料理，為想拚「龍子」或「龍女」的信眾們助孕，也幫政府搶救生育率。

與一般廟宇不同，保西代天府都在農曆8月2日舉行註生娘媽的誕辰活動，麻油雞料理是必備供品，主委陳黃素卿說，生男嬰後的第1年，信眾還會增加油飯或米糕來祭拜，分享家中添丁之喜。

陳黃素卿提到，由於這延續逾1世紀的習俗，也讓農曆8月2日成了求子、備孕的重要時刻，信眾踴躍參加，夫妻不方便到場的，公婆就會來幫兒媳祭拜、祈福。

而兒孫還小的信眾，還會加拜「鳥母衣」金紙，祈求神明保佑好餵養；廟方今年擴大辦理註生娘媽文化節丁酒活動，特地準備多達200台斤的麻油雞料理。

文化節於上午9點展開，除了祭拜活動之外，廟方也邀請總舖師在廣場烹煮麻油雞料理，以米酒提味，並添加象徵長壽的麵線，與前來的信眾們美味分享，氣氛熱絡。

保西代天府與仁壽宮、山西宮等昔日並稱台南東門城外3大廟，遠近馳名，陳黃素卿表示，當地習俗是在農曆8月2日祭拜註生娘媽，尤其是兒女還沒做16歲之前，每年都會煮「肉酒」做為供品。

陳黃素卿指出，早期生活較不富裕，民眾僅取1塊豬肉加上米酒來烹煮，表示心意，隨著社會演進，現在則是準備豐盛、美味的麻油雞料理。

陳黃素卿強調，保西代天府供奉的月老公，七夕準備紅線與巧克力，為單身男女覓得好姻緣；接著註生娘媽誕辰，有情人就可開始備孕，這一系列的習俗，希望透過熱鬧的活動，將之發揚光大，並延續下去。

保西代天府舉辦註生娘媽文化節祭典，準備麻油雞料理，為想拚龍子、龍女的信眾助孕。（記者吳俊鋒攝）

保西代天府舉辦註生娘媽文化節祭典，準備麻油雞料理，為想拚龍子、龍女的信眾助孕。（記者吳俊鋒攝）

保西代天府舉辦註生娘媽文化節祭典，準備麻油雞料理，為想拚龍子、龍女的信眾助孕。（記者吳俊鋒攝）

保西代天府舉辦註生娘媽文化節祭典，準備麻油雞料理，為想拚龍子、龍女的信眾助孕。（記者吳俊鋒攝）

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