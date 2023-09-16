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地方喜迎台灣燈會的起手式 歸仁上千鄉親健走巡禮

歸仁區公所舉辦綠能奇緣漫步健走活動，上千民眾參加，喜迎台灣燈會。（記者吳俊鋒攝）

歸仁區公所舉辦綠能奇緣漫步健走活動，上千民眾參加，喜迎台灣燈會。（記者吳俊鋒攝）

2023/09/16 07:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2024台灣燈會將在台南舉行，歸仁的高鐵站區為主燈區之一，公所今天舉辦綠能奇緣漫步健走活動，巡禮未來的燈會場域，上千民眾參與、見證沙崙科學城的建設成果，氣氛熱烈。

這場活動也被視為地方喜迎台灣燈會的起手式，鄉親們清晨齊聚在武當山上帝廟，出發前，區公所也安排專業的老師先帶領大家跳健康操，舒展一下筋骨。

歸仁區長朱雅宏邀請到場的民政局副局長吳明熙、立委王定宇與陳以信、議員郭鴻儀與陳皇宇等各界貴賓至上帝廟參拜，進行祈福儀式。

隨後一行人至牌樓下聯手鳴笛，健走活動正式開始，參與的民眾接續出發，有的攜家帶眷，甚至牽著寵物，漫步在台南高鐵特定區。

市長黃偉哲全力爭取下，行政院核定2024台灣燈會在台南舉行，目前規劃設置2大主燈區，分別是高鐵燈區與安平燈區。

燈會將以「龍耀台南」為主題，點亮璀璨的城市，高鐵等區展期預計明年2月24日至3月10日止。

朱雅宏強調，健走活動全長約5公里，帶領民眾提前感受「2024台灣燈會在台南」的氛圍，沿路也見證近2年來，中央與市政府對歸仁投入的重要建設，提升在地認同感與光榮感。

完成健走里程後活動，現場還有胡琴樂團的表演，公所也安排集章摸彩，以及兌換餐券，由大武崙綠能園區促進會、武當山上帝廟提供，還有荏苒市集組成具在地特色的各式攤位。

由於明年也是台南建城400年，市政府在燈區佈展理念上，將融合歷史文化、現代、未來、綠能科技、傳統與創新等，藉由燈會讓全台灣、全世界看見台南。

朱雅宏提到，歸仁的沙崙智慧綠能科學城未來將成為亞太綠能發展中心，是台灣發展低碳科技智慧綠能的前哨基地，各項重大建設已陸續呈現。

朱亞宏說，相關建設包含中研院南部院區、陽明交通大學台南校區、科技部資安暨智慧科技研發大樓、台灣智駕測試實驗室、綠能科技示範場域等，歸仁的發展潛力無窮。

歸仁區公所舉辦綠能奇緣漫步健走活動，上千民眾參加，喜迎台灣燈會。（記者吳俊鋒攝）

歸仁區公所舉辦綠能奇緣漫步健走活動，上千民眾參加，喜迎台灣燈會。（記者吳俊鋒攝）

歸仁區公所舉辦綠能奇緣漫步健走活動，上千民眾參加，喜迎台灣燈會。（記者吳俊鋒攝）

歸仁區公所舉辦綠能奇緣漫步健走活動，上千民眾參加，喜迎台灣燈會。（記者吳俊鋒攝）

歸仁區公所舉辦綠能奇緣漫步健走活動，上千民眾參加，喜迎台灣燈會。（記者吳俊鋒攝）

歸仁區公所舉辦綠能奇緣漫步健走活動，上千民眾參加，喜迎台灣燈會。（記者吳俊鋒攝）

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