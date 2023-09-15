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民眾拒絕室內噴藥南市開罰第2件6萬元

台南登革熱疫情嚴峻，民眾配合家戶室內噴藥。（記者洪瑞琴攝）

台南登革熱疫情嚴峻，民眾配合家戶室內噴藥。（記者洪瑞琴攝）

2023/09/15 23:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南登革熱疫情嚴峻，可是近來有民眾在臉書上傳拒噴藥影片，並傳播化學藥劑有毒訊息。南市衛生局表示，該行為明顯挑釁公權力，已針對該戶開出今年第2張拒絕噴藥6萬元罰單，近日將再張貼補噴通知，若不配合就再開罰。

南市衛生局表示，病媒蚊之一埃及斑蚊喜歡躲在家裡，室內噴藥是依法且必要手段。近期大規模噴藥常遇民眾抱怨「為何不噴水溝，噴室內，室內明明沒蚊子」，事實上，病媒蚊之一「埃及斑蚊」，70％棲息在室內且壽命達30天，家戶防治是防疫工作的重中之重。

國衛院顧問杜武俊解釋，登革熱病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊，斑蚊習性喜歡於乾淨且不流動的清水產卵，而水溝又髒又臭，斑蚊反而不喜歡，通常水溝中孳生的蚊種為家蚊及叢蚊，這兩種蚊子不會傳播登革熱病毒。

衛生局表示，市長黃偉哲關心被噴藥民眾的感受，多次於1級指揮會議再三強調和民眾溝通防疫工作的必要性，要求執行人員應取得市民的體諒。噴藥過程時，防疫人員不斷苦口婆心勸導說明，但仍會遇到拒絕噴藥的民眾。

衛生局強調，目前執行5萬6千戶化學防治，完噴率99％，市民展現極高的國民水準，均積極配合，還會主動感謝防疫人員。如果遇到民眾拒絕噴藥，將依傳染病防治法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，或有妨害公務與傷害罪嫌，應移請地檢署偵辦。

衛生局指出，目前已針對拒絕配合噴藥的家戶，共開出2張各6萬元罰單，另針對查獲陽性孳生源已開立近1400張罰單。另外，市府將於登革熱傳染熱區發放家用噴藥，同時下令市府全體假日總動員，各局處首長帶隊督導認養區域，「滅蚊沒有假期、蚊子不會放假」，全力執行孳清作業。

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